Mala Gospa u Solinu: Stotine vjernika u procesiji, grad u posebno blagdanskom ruhu

Solin danas obilježava blagdan Male Gospe i Dan grada. Danas je poseban dan za sve Solinjanke i Solinjane jer na današnji blagdan vjernici tradicionalno hodočaste na Gospin otok kako bi se poklonili Gospi te sudjelovali na svetim misama.

Stotine vjernika trenutačno je na središnjoj svetoj misi koja je počela u 10 sati, tradicionalno procesijom kroz cijeli grad. Misno slavlje predvodi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić. Liturgijsko pjevanje predvodi mješoviti zbor Gospe od otoka.

U procesiji sudjeluju predstavnici policije, vatrogastva, vojske, istaknuti ljudi iz javnog i političkog života Solina ali i gradonačelnik Dalibor Ninčević te župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.

U 16 sati bit će služena sveta misa za svu djecu i bolesnike uz blagoslov djece i bolesnika, a predvodit će je don Nikola Mikačić. U 18 sati misno slavlje predvodit će don Vedran Torić, a nakon misnog slavlja slijedi tradicionalna procesija svjetla.