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Mala Cvita iz 'Kumova' oduševila izvedbom Terezinog hita! Ima tek devet godina, ovo morate čuti

Poslušajte kako pjeva devetogodišnja Mara Brkić
Mara

Devetogodišnja Mara Brkić prije nekoliko dana predstavila je svoju prvu pjesmu i pobrala simpatije javnosti, a sada je na Instagramu pokazala kako zvuči kada se uhvati u koštac s jednom od najemotivnijih pjesama Tereze Kesovije.

Tek je prije nekoliko dana napravila svoj prvi pravi korak u glazbeni svijet, a Mara Brkić već je ponovno privukla pažnju publike. Devetogodišnja glumica, koju gledatelji već dobro poznaju kao Cvitu iz popularne serije „Kumovi“, debitantskom pjesmom „Mara“ predstavila se i u potpuno novoj ulozi, kao mlada pjevačica.

A da glazba za nju nije samo kratki izlet, pokazala je novom snimkom koju je podijelila na Instagramu. Mara je pred pratiteljima zapjevala „Moja prva i posljednja ljubavi“, jednu od najpoznatijih pjesama Tereze Kesovije, te svojom izvedbom privukla brojne pozitivne reakcije. U prvom planu su njezin glas i interpretacija pjesme koja zahtijeva upravo ono što se teško može naučiti - emociju.

Posebno je zanimljivo čuti ovako mladu izvođačicu u pjesmi koja pripada potpuno drugoj glazbenoj generaciji. Mara joj nije pokušala dati težinu koju nose desetljeća originalne izvedbe, nego ju je otpjevala na svoj način – jednostavno, nježno i prirodno. Snimka dolazi svega nekoliko dana nakon što je predstavila svoj debitantski singl „Mara“, čiji tekst potpisuje Zvonimir Franić, glazbu Zvonimir Franić i Natko Smoljan, dok je za aranžman zaslužan Natko Smoljan.

Prvim singlom otvorila je novo poglavlje uz glumačku karijeru koja traje već nekoliko godina, a izvedbom Terezine pjesme pokazala je da iza njezina ulaska u glazbu stoji i stvarna ljubav prema pjevanju. Iako je tek na početku, čini se da će publika Maru Brkić ubuduće sve češće upoznavati i izvan televizijskog ekrana. Nakon Cvite stigla je Mara, a sudeći prema prvim reakcijama njezina glazbena priča tek počinje.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Mara Brkić (@marabrkicofficial)

 

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