Mala Cvita iz 'Kumova' oduševila izvedbom Terezinog hita! Ima tek devet godina, ovo morate čuti

Devetogodišnja Mara Brkić prije nekoliko dana predstavila je svoju prvu pjesmu i pobrala simpatije javnosti, a sada je na Instagramu pokazala kako zvuči kada se uhvati u koštac s jednom od najemotivnijih pjesama Tereze Kesovije.

Tek je prije nekoliko dana napravila svoj prvi pravi korak u glazbeni svijet, a Mara Brkić već je ponovno privukla pažnju publike. Devetogodišnja glumica, koju gledatelji već dobro poznaju kao Cvitu iz popularne serije „Kumovi“, debitantskom pjesmom „Mara“ predstavila se i u potpuno novoj ulozi, kao mlada pjevačica.

A da glazba za nju nije samo kratki izlet, pokazala je novom snimkom koju je podijelila na Instagramu. Mara je pred pratiteljima zapjevala „Moja prva i posljednja ljubavi“, jednu od najpoznatijih pjesama Tereze Kesovije, te svojom izvedbom privukla brojne pozitivne reakcije. U prvom planu su njezin glas i interpretacija pjesme koja zahtijeva upravo ono što se teško može naučiti - emociju.

Posebno je zanimljivo čuti ovako mladu izvođačicu u pjesmi koja pripada potpuno drugoj glazbenoj generaciji. Mara joj nije pokušala dati težinu koju nose desetljeća originalne izvedbe, nego ju je otpjevala na svoj način – jednostavno, nježno i prirodno. Snimka dolazi svega nekoliko dana nakon što je predstavila svoj debitantski singl „Mara“, čiji tekst potpisuje Zvonimir Franić, glazbu Zvonimir Franić i Natko Smoljan, dok je za aranžman zaslužan Natko Smoljan.

Prvim singlom otvorila je novo poglavlje uz glumačku karijeru koja traje već nekoliko godina, a izvedbom Terezine pjesme pokazala je da iza njezina ulaska u glazbu stoji i stvarna ljubav prema pjevanju. Iako je tek na početku, čini se da će publika Maru Brkić ubuduće sve češće upoznavati i izvan televizijskog ekrana. Nakon Cvite stigla je Mara, a sudeći prema prvim reakcijama njezina glazbena priča tek počinje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mara Brkić (@marabrkicofficial)