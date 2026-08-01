Makarski vatrogasci spasili goluba zarobljenog na crkvenom zvoniku: "Pokazali ste da svako živo biće zaslužuje pomoć"

Makarski vatrogasci još su jednom pokazali da su spremni pomoći u svakoj situaciji, pa i kada je riječ o spašavanju najmanjih i najnemoćnijih stanovnika grada.

Naime, na crkvenom zvoniku golub je ostao zarobljen u mreži iz koje se nije mogao sam osloboditi. Nakon što je jedan od građana primijetio pticu u nevolji, u pomoć su pozvani makarski vatrogasci, koji su se bez oklijevanja odazvali pozivu i uspješno spasili životinju.

Čitatelj koji je zatražio njihovu pomoć nakon intervencije uputio im je emotivnu zahvalu.

„Veliko vam hvala na brzoj i nesebičnoj pomoći u spašavanju goluba koji je ostao zarobljen u mreži na crkvenom zvoniku. Bez imalo razmišljanja i oklijevanja odazvali ste se mom pozivu i pokazali da svako živo biće zaslužuje pomoć, bez obzira na to koliko malo bilo”, poručio je.

„Vaša humanost, empatija i spremnost da pomognete u svakoj situaciji čine vas istinskim herojima našega grada. Hvala vam što ste uvijek tu za nas i što svojim djelima svakodnevno činite Makarsku boljim i plemenitijim mjestom. Svako dobro u vašem daljnjem radu”, zaključio je zahvalni čitatelj.

Iako se nije radilo o velikoj i zahtjevnoj intervenciji kakvima vatrogasci često svjedoče, ova je priča još jednom pokazala koliko i malo djelo može značiti.