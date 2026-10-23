Makarski gradonačelnik o apartmanima u zgradama: "Postoji ogroman lobi koji ne želi da se to zabrani"

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović prije svečane sjednice Gradskog vijeća povodom Dana grada otvoreno je govorio o problemima apartmanizacije, prekomjerne izgradnje i ograničenja noćne prodaje alkohola. Kritizirao je pojedine odluke države, poručivši da bi Makarska danas bila znatno manje izgrađena da je država ranije omogućila donošenje restriktivnijeg prostornog plana.

"Zaustavili smo betonizaciju, ali još osjećamo posljedice starog plana"

Zoran Paunović istaknuo je da je Grad donošenjem restriktivnijeg prostornog plana krajem 2023. godine zaustavio daljnju betonizaciju, ali da se posljedice prethodnih urbanističkih odluka još osjećaju. "Mi smo prostornim planom, koji smo učinili zaista restriktivnijim i koji je donesen krajem 2023. godine, zaustavili betonizaciju. Još uvijek osjećamo određene posljedice prijašnjeg plana jer, kada nešto zaustavite, potrebne su tri do četiri godine da se iscrpe sve dozvole izdane prema starom prostornom planu", kazao je Paunović.

Naglasio je da je broj zahtjeva za građevinske dozvole znatno smanjen. "U ovoj godini zatraženo je samo četrdesetak dozvola, dok ih je prijašnjih godina bilo 300 do 400 za višestambene zgrade. Mi smo to u potpunosti izbacili iz prostornog plana. Vi sada u Makarskoj uopće ne možete zatražiti dozvolu za višestambenu zgradu", poručio je gradonačelnik.

Dodao je da je pokrenuta izrada novog prostornog plana, koji bi trebao osigurati dugoročno održiv razvoj grada.

Paunović je posebno kritizirao državu zbog postupka donošenja prostornog plana. "Mi smo prvi proveli studiju turističkog nosivog kapaciteta, koja nam je pokazala da smo prenapučeni i da je infrastruktura previše opterećena. Jednostavno smo morali zaustaviti takvu izgradnju restriktivnim prostornim planom", rekao je. Prema njegovim riječima, tijekom devet mjeseci, koliko je proteklo od predstavljanja prvog prijedloga plana do njegova konačnog usvajanja, podnesen je velik broj novih zahtjeva za gradnju prema starim pravilima. "Da smo dobili dozvolu ranije, a nismo jer nas je tu Ministarstvo malo zakočilo, ne bi se dogodilo da u tih devet mjeseci bude predano toliko novih zahtjeva. Je li to slučajno ili nije, neću ulaziti u tu priču, ali definitivno, da je usvojen prvi prijedlog prostornog plana i da nas nisu vraćali zbog takvih primjedbi, danas bismo imali puno manju izgrađenost", naglasio je Paunović.

Paunović podržava zabranu apartmana u stambenim zgradama: "Postoji ogroman lobi koji to ne želi"

Govoreći o inicijativi dubrovačkog gradonačelnika da se zabrani turističko iznajmljivanje stanova u stambenim zgradama, Paunović je poručio da Makarska takvo rješenje zagovara već tri godine. "Mi to govorimo već tri godine. Drago mi je da i Dubrovnik sada o tome govori. U potpunosti se slažem. Mi smo davno definirali da su stambene zgrade za stanovanje, a ne za iznajmljivanje", istaknuo je. Smatra da postoje snažni interesni krugovi koji se protive takvoj zabrani. "Znam da postoji ogroman lobi koji ne želi da se to dogodi jer imate izuzetno niske porezne stope za one koji iznajmljuju u stambenim zgradama. To treba jasno razlikovati od malog privatnog iznajmljivača koji iznajmljuje dio svoje kuće", rekao je Paunović.

Naglasio je da bi zabrana turističkog iznajmljivanja u stambenim zgradama zapravo zaštitila male iznajmljivače.

"Na taj način štitite prave male iznajmljivače, na kojima je, između ostalog, makarski turizam i izrastao. Mi smo još 2023. izašli s tom idejom, ali ona, nažalost, nije naišla na plodno tlo. Nadamo se da će sada, kada o tome glasnije govori i gradonačelnik Dubrovnika, stvari krenuti u tom smjeru", poručio je.

O zabrani noćne prodaje alkohola: "Mjera nije zaživjela u mjeri u kojoj smo očekivali"

Na pitanje Dalmacije Danas o rezultatima ograničenja noćne prodaje alkohola, mjere kakva je uvedena i u Splitu, Paunović je priznao da učinci nisu ispunili očekivanja. "Mi smo tu mjeru proveli odmah, praktički prije Splita. O tome govorimo već neko vrijeme, da se takvi alati daju gradovima i općinama kako bi sami mogli definirati pravila na svojem području, a ne da država svima nameće jednaka rješenja", kazao je. Ipak, naglasio je da mjera nije zaživjela onako kako je Grad priželjkivao. "Ni ta mjera nije zaživjela u onoj mjeri u kojoj smo mi očekivali. Tražili smo da bude zonirana, dakle da samo u starom centru grada, u povijesnoj jezgri, možemo zabraniti prodaju alkohola i na taj način zaštititi ugostiteljstvo. U ostalim dijelovima grada, gdje su trgovački centri i slično, prodaja bi bila dopuštena. Međutim, ni tu našu primjedbu nisu uvažili, nažalost", objasnio je.

Zaključio je da država previše sporo prihvaća prijedloge lokalnih vlasti. "Očito je potrebno da se neke dobre stvari koje mi komuniciramo od početka uvode postupno. To je u redu, ali nam vrijeme prolazi bezveze", zaključio je Zoran Paunović u izjavi za medije prije svečane sjednice Gradskog vijeća Makarske.