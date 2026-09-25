MAKARSKA Završna istraživanja na Svetom Petru, slijedi uređenje arheološkog parka

Na poluotoku Sveti Petar nastavljena su arheološka istraživanja koja provode profesori i studenti Sveučilišta u Zadru, objavio je Grad Makarska. Kako navode iz Grada, radovi će obuhvatiti preostali prostor od crkve svetog Petra prema zapadu, čime bi se trebala zaokružiti dosadašnja istraživanja jednog od vrijednih arheoloških prostora na području Makarske.

Radovi traju do početka listopada

Prema informacijama koje je objavio Grad Makarska, istraživanja će trajati do početka listopada, nakon čega slijedi uređenje i prezentacija arheološkog parka. Cilj je bogatu prošlost Svetog Petra dodatno približiti građanima i posjetiteljima te ovaj prostor urediti na način koji će istodobno čuvati njegovu povijesnu i prirodnu vrijednost.

Iz Grada Makarske posebno su istaknuli kako arheološki radovi nisu promijenili ono što Sveti Petar predstavlja danas. Tijekom istraživanja, navode, nije uklonjeno niti oštećeno nijedno stablo niti vrijedna vegetacija. Plan je da arheološka baština i postojeće zelenilo zajedno oblikuju budući arheološki park.

Tragovi života od prapovijesti do novog vijeka

Sveti Petar čuva tragove života iz različitih povijesnih razdoblja – od prapovijesti, preko antike i srednjeg vijeka, pa sve do novog vijeka. "Uskoro završavaju istraživanja, a počinje novo poglavlje – ono u kojem će arheologija i krajolik zajedno ispričati priču Svetog Petra", poručili su iz Grada Makarske.