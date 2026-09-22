Makarska: Vozio iako mu je ukinuta vozačka dozvola, predan u zatvor

U žurnom postupku na sud je odveden 45-godišnjak prema kojem su policijski službenici postupali u nedjelju 20. rujna 2026. godine, kada su oko 23:25 sati u Makarskoj, u Krešimirovoj ulici zaustavili motocikl kojeg je vozio. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom dok mu je pravomoćnim i izvršnim rješenjem od veljače 2026. godine ukinuta i oduzeta vozačka, zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer je recidivist u počinjenu prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te s obzirom na to da dosadašnje mjere nisu utjecale da dalje ne čini iste i slične prekršaje. Predloženo je da mu se izrekne kazna zavora u trajanju od 10 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom AM kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od devet dana, nakon čega je predan u zatvor.