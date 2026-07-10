Makarska: Višestruki ponavljač vozio bez vozačke i odbio testiranje na droge, predan u zatvor

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana 43-godišnjem vozaču koji je 9. srpnja 2026.godine u 8.35 sati u Makarskoj tijekom izlaženja s parkinga, tijekom uključivanja u promet, prednjim dijelom vozila udario u drugo osobno vozilo i napustio je mjesto prometne nesreće a da je drugom sudioniku ostavio svoje podatke tako da je izašao iz vozila i napustio mjesto događaja bježeći u obližnji objekt.

Okrivljenik je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola oduzeta zbog prikupljenih 21 negativnih bodova i ponovno može pristupiti polaganju vozačkog ispita 1. prosinca 2027.godine, a odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

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Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 1.580 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije na godinu dana. Naime, okrivljeni je višestruki uporni recidivist koji unatoč izrečenim kaznama i mjerama nije promijenio svoje ponašanje i do sada je već kažnjen zbog vožnje pod utjecajem droge, ali i odbijanja testiranja na prisutnost droge u organizmu.

Sud mu je odredio zadržavanje navodeći da je do sada čak sedam puta osuđivan pretežno zbog prometnih prekršaja i njegovo ponašanje predstavlja stvarnu opasnost, a spriječiti ga u daljnjem činjenju prometnih prekršaja može se samo zadržavanjem.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.