Makarska uz Dražena Zečića ulazi u novu 2026.

Makarska je spremna za ispraćaj stare i ulazak u novu godinu. Cijeli Advent u Makarskoj protekao je u znaku bogatog i raznolikog programa za sve generacije, no posljednjih desetak dana traje prava uvertira za najluđu noć u godini. Kačićev trg bio je ispunjen glazbom, dobrom energijom i nasmijanim licima, a adventske večeri obilježili su odlični koncerti - Urban, Jakov Jozinović, Rezerve, Maja Šuput, Jole i Minea, koji su iz večeri u večer punili trg i podizali atmosferu.

Uz glazbeni program, poseban je naglasak tijekom cijelog Adventa stavljen i na najmlađe. Klizalište, Igloo Djeda Božićnjaka, kreativne radionice, dječje predstave te netom održani Festival maskota kao jedan od vrhunaca programa, još su jednom potvrdili da advent u Makarskoj jednako misli na male i na velike.

No, još nije gotovo. Na najmlađe nismo zaboravili ni sutra – doček Dječje nove godine na Kačićevu trgu počinje u 11 sati, uz klauna Šarenko i animatore koji će se pobrinuti za veselu atmosferu i nezaboravnu zabavu za djecu i njihove obitelji.

Ispraćaj stare godine, koja će se tijekom dana zasigurno slaviti diljem grada i u makarskim kafićima, kulminirat će večernjim dočekom Nove godine na otvorenom, koji započinje od 21 sat. Za zagrijavanje publike zaduženi su Ivo Gojak i Specijalci, nakon čega slijedi središnji glazbeni program uz Dražena Zečića, koji će Makarane i njihove goste uvesti u 2026. godinu uz pjesmu, ples i dobro raspoloženje.