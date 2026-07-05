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Makarska u punom ljetnom ritmu: Plaže prepune kupača, traži se mjesto više uz more

Ležaljke, ručnici i suncobrani ispunili su gotovo svaki slobodni kutak uz more

Pravi ljetni ugođaj ovih dana vlada u Makarskoj. Visoke temperature, sunčano vrijeme i ugodno more privukli su velik broj domaćih i stranih gostiju koji su osvježenje potražili na gradskim plažama.

Ležaljke, ručnici i suncobrani ispunili su gotovo svaki slobodni kutak uz more, dok su brojni kupači uživali u plivanju, sunčanju i šetnji uz obalu. Mnogi su dan iskoristili za druženje s obitelji i prijateljima, a na plažama se mogla osjetiti prava atmosfera vrhunca turističke sezone.

Kakva je danas atmosfera na makarskim plažama, pogledajte u našoj fotogaleriji.

makarska plaza 16
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