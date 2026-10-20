Makarska traži ugostitelje za Advent: Šest kućica na Kačićevu trgu čeka najbolje gastronomske ideje

Advent u Makarskoj, poznat i pod nazivom "Najveći mali Advent", ove će se godine održavati od 4. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027. godine. Organizatori žele dodatno obogatiti blagdanski ugođaj kvalitetnom i raznovrsnom gastronomskom ponudom koja će privući posjetitelje i potaknuti ih na ponovni dolazak.

Upravo zato pozivaju ugostitelje da predstave originalne ideje, zanimljiva jela i koncepte koji će se uklopiti u atmosferu blagdanskog druženja na središnjem makarskom trgu.

Od dalmatinskih specijaliteta do modernog street fooda

Za ovogodišnji Advent predviđeno je ukupno šest ugostiteljskih kućica, a organizatori priželjkuju raznoliku ponudu koja će zadovoljiti različite ukuse. Dobrodošli su tradicionalni dalmatinski specijaliteti prilagođeni posluživanju na adventskim kućicama, autorski street food, zimska jela, ali i kreativne slastice. Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe i obrtnici registrirani za ugostiteljsku djelatnost koji ispunjavaju uvjete javnog poziva. Prijaviti se mogu i samostalni kuhari, slastičari te catering timovi, pod uvjetom da djeluju kroz odgovarajuće registrirane obrte ili tvrtke.

Kvaliteta i kreativnost među glavnim kriterijima

Prilikom odabira ugostitelja neće se gledati isključivo ponuđena zakupnina. Važnu ulogu imat će kvaliteta i kreativnost gastronomskog koncepta, njegova usklađenost s adventskim ugođajem, izvedivost ponude te sposobnost prijavljenog tima da zamišljeni koncept uspješno realizira. Cilj je, ističu organizatori, stvoriti gastronomsku ponudu zbog koje će posjetitelji na makarski Advent rado dolaziti, ali mu se i vraćati.

Prijave se zaprimaju do 6. studenoga Zainteresirani ugostitelji ponude moraju dostaviti najkasnije do petka, 6. studenoga 2026. godine, do 14 sati. Važno je napomenuti da ponude do navedenog roka moraju biti zaprimljene, neovisno o načinu dostave. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Makarske Franjevački put 2a, 21300 Makarska Uz obveznu naznaku: "Javni poziv Advent u Makarskoj 2026. – ne otvaraj". Svi uvjeti sudjelovanja, kriteriji odabira, prijavni obrazac i raspored kućica dostupni su u dokumentaciji javnog poziva. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Turističkoj zajednici grada Makarske na broj telefona 021/612-002, putem elektroničke pošte info@makarska-info.hr ili osobno u uredu Turističke zajednice na Franjevačkom putu 2a.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane ugostitelje da svojim idejama i kulinarskim umijećem pridonesu stvaranju još jednog izdanja "Najvećeg malog Adventa na moru".