Makarska traži svoje najbolje: Građani do 1. kolovoza mogu predložiti dobitnike gradskih priznanja

Građani, udruge, ustanove i druge pravne osobe još nekoliko dana mogu predložiti pojedince i kolektive za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske. Javni poziv otvoren je do 1. kolovoza 2026. godine, a prijedlozi se podnose putem online obrasca dostupnog na službenim mrežnim stranicama Grada.

Prijedlozi se mogu dostaviti za Nagradu Grada Makarske, Plaketu "Grb Grada Makarske" te za proglašenje počasnim građaninom Grada Makarske.

Potrebno obrazložiti kandidaturu

Uz svaki prijedlog potrebno je dostaviti obrazloženje kandidature, dok su detaljni kriteriji za svaku kategoriju javnog priznanja navedeni u online obrascu.

Javna priznanja dodjeljuju se pojedincima i kolektivima koji su svojim radom, rezultatima i postignućima dali izniman doprinos razvoju, promociji i ugledu Makarske. Nagrade će dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Makarske, koji se obilježava 24. listopada.

Uručeno ukupno 26 priznanja

Dodjela javnih priznanja u Makarskoj ponovno je uspostavljena 2021. godine, nakon čak 13 godina pauze. Od tada do danas uručeno je ukupno 26 javnih priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Iz Grada pozivaju građane, udruge, ustanove i druge pravne osobe da do 1. kolovoza predlože kandidate za koje smatraju da svojim djelovanjem i postignućima ispunjavaju propisane kriterije.

Javni poziv, online obrazac i svi kriteriji za dodjelu pojedinih kategorija javnih priznanja dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Makarske.