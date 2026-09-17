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Makarska spremna za četvrto izdanje festivala „Modro i zeleno“

Ovog vikenda počinje četvrto izdanje Festivala „Modro i zeleno“, koji od 19. do 21. rujna u Makarsku donosi tri dana glazbe, filma i sadržaja posvećenih nasljeđu Milana Mladenovića
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Tijekom tri dana festival će povezati Park fra Jure Radića, poluotok Osejavu i Ljetno kino Makarska, uz bogat glazbeni i filmski program koji okuplja velika imena regionalne scene, nove izvođače i mlade makarske glazbenike.

Subota, 19. rujna, donosi početak koncertnog programa u Parku fra Jure Radića. Večer otvara Elena Vasova, prošlogodišnja dobitnica nagrade Milan Mladenović, nakon koje slijede TBF i Porto Morto.

Nedjelja, 20. rujna, donosi spoj mladih makarskih glazbenika i velikih imena regionalne scene. Program otvara mladi makarski bend BEG, a potom slijede Goran Bare & Majke i ABOP.

U ponedjeljak, 21. rujna na Milanov rođendan u 18:30 na vidikovcu Krug na poluotoku Osejava, Stipan Popović i Jakov Puharić izvest će acoustic tribute program uz pogled na more i otoke. Nakon toga, festivalski program seli se u Ljetno kino Makarska, gdje će biti prikazana tri filma posvećena regionalnoj glazbenoj sceni – „Električni orgazam za ljude budućnosti“, „Praia do Ventu Eternu“ i „Iza osmeha“.

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„Modro i zeleno“ ime nosi po istoimenoj Milanovoj pjesmi, a Makarska je važan dio njegove životne priče. Upravo zato festival kroz glazbu, film i posebne lokacije nastavlja povezivati njegovo stvaralaštvo s gradom, novim izvođačima i novim generacijama publike.

Ovogodišnji program donosi različite glazbene energije i formate. Od velikih koncertnih nastupa do intimne acoustic izvedbe uz zalazak sunca stvarajući festivalski vikend koji će se odvijati na jednim od najljepših lokacija Makarske.

Ulaz na sve programe festivala je slobodan!

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