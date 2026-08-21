Makarska sprema tri dana glazbenog spektakla: Pod Biokovo stiže svjetska jazz atrakcija, a završnica će biti posebno emotivna

Makarska će krajem kolovoza ponovno postati jedno od središta jazz glazbe na Jadranu. Od 28. do 30. kolovoza održava se 13. Makarska Jazz Festival, a ovogodišnje izdanje predvode legendarni Incognito i španjolski basistički virtuoz Vincen García. Tijekom tri festivalska dana publiku očekuje spoj jazza, funka, fusiona, soula i acid jazza, uz nastupe velikih međunarodnih imena, domaćih glazbenika i mladih talenata. Glavni večernji koncerti održavat će se na Spomeniku revoluciji.

Festival otvara Vincen García, a potom stiže Incognito

Festival će u petak, 28. kolovoza, otvoriti Vincen García, španjolski basist poznat po virtuoznoj tehnici i energičnom spoju funka, jazza i fusiona. Njegov koncert na Spomeniku revoluciji počinje u 21 sat. Dan poslije, u subotu, 29. kolovoza, na istu pozornicu stiže jedno od najvećih imena ovogodišnjeg festivala – Incognito.

Bend predvođen Jean-Paulom "Blueyjem" Maunickom već više od četiri desetljeća gradi prepoznatljiv zvuk na spoju jazza, soula, funka i acid jazza, a njihove pjesme i koncerti osvojili su publiku diljem svijeta. Koncert počinje u 21 sat.

Pozornica i za mlade makarske glazbenike

Nedjeljno jutro rezervirano je za tradicionalni program "Evo mene među moje", u kojem će se predstaviti djeca i mladi pjevači uz Glazbenu školu Makarska i Gradsku glazbu Makarska. Mladi izvođači tijekom godine pripremaju program sa svojim profesorima i dirigentom Božom Škaricom, a u završnici priprema pridružuju im se Ante Gelo i dirigent Alan Bjelinski.

Program počinje u 10 sati na Trgu 4. svibnja 533., a ulaz je slobodan.

Emotivna završnica u čast Arsena, Gabi i Matije

Poseban trenutak festivala očekuje se u nedjelju navečer. Završni koncert bit će posvećen glazbenoj ostavštini Arsena Dedića, Gabi Novak i Matije Dedića. U programu "Kuća pored mora – Sjećanje na obitelj Dedić/Novak", odnosno "Sve bilo je muzika", nastupit će Tina Vukov, Marko Tolja, Ivan Colarić, Matija Kačan, Klapa Adrion, Vasil Hadžimanov, Dražen Bogdanović, Ivan Džajić, Marko Matošević i Ante Gelo, uz gudački orkestar pod ravnanjem dirigenta Alana Bjelinskog.

Završni koncert na Spomeniku revoluciji počinje u 21 sat.

Ulaz na jutarnji program "Evo mene među moje" je besplatan, dok se ulaznice za večernje koncerte mogu kupiti putem Eventima, na njegovim prodajnim mjestima te na ulazu na dan održavanja koncerta.