Makarska sprema Advent kakav još niste doživjeli: Više od 20 koncerata, klizalište i veliko iznenađenje koje se zasad čuva u tajnosti

Dok prvi adventski programi stižu već početkom listopada, a priče o blagdanima sve se češće svode na izvođače i kobasice, Makarska ide drugim putem i od 4. prosinca do 2. siječnja u prvi plan stavlja druženje. Iz Grada žele da ove godine u prosincu malo stanemo na loptu i prisjetimo se zašto se blagdanima najviše veselimo? Zbog druženja, ljubavi i zajedništva. S ciljem da ostane više vremena za obitelj, prijatelje i onu kavu koju dogovaramo već mjesecima. Glazbe će biti, i to više od 20 koncerata s velikim imenima, ali ovogodišnji Advent ne gradi se oko pozornice, nego oko stola na tržnici, klupa na rivi i susreta u kalama.

„Advent se posljednjih godina sve više mjeri onim što se može izbrojati: koliko rano počinje, koliko ima kućica i čije je ime na plakatu. No on nikada nije bio proizvod, nego vrijeme koje darujemo jedni drugima, pa smo ove godine namjerno okrenuli redoslijed: prvo ljudi, onda program. U prvi plan stavljamo druženje. Mjerit ćemo ga kvalitetom koju osjete sve generacije, od djece na klizalištu do bake i djeda na kavi na rivi. Vjerujem da je to Advent kakav bi trebao biti i volio bih da takav postane pravilo, a ne iznimka“, poručuje gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Zato Advent ove godine ne ostaje samo na trgovima. Dnevna gastro događanja, marende i lokalni okusi vode na tržnicu i u gradske kale, a nakon posla druženje se seli na rivu, uz more, hranu i DJ-a. Makarski restorani i kafići pridružuju se svojom ponudom, pa se adventski đir nastavlja i za njihovim stolovima. Advent prati svakodnevni ritam grada, pa se i radnim danom, a ne samo vikendom, susrećemo na glavnom gradskom trgu, među adventskim kućicama, na tematskim večerima, kvizovima i koncertima i adventskoj utrci uz more. Pomno osmišljene foto lokacije pozivaju na šetnju, istraživanje grada i zajedničku fotografiju, onu za koju se cijelo društvo mora stisnuti u kadar.

„Dobar dio godine govorimo da se moramo vidjeti, popiti kavu, provesti više vremena zajedno, veseliti se. Voljela bih da u prosincu to stvarno i napravimo. Zato nam je važno što se u gradu događa tijekom dana, nakon posla i između koncerata, da imate razlog doći, povesti nekoga i ostati malo duže“, kaže dogradonačelnica Antonia Radić Brkan.

Takav pristup nije samo povratak onome što je Advent nekad bio, nego i ozbiljan turistički argument. „Da prosinac postaje sve važniji i za goste Makarske, pokazuju i lanjski rezultati. U prosincu 2025. ostvarena su 4.422 turistička dolaska, 31 posto više nego godinu ranije, te oko 11.500 noćenja, uz rast od 18 posto. To je sjajan pokazatelj da već četvrtu godinu zaredom uspješno rastemo u prosincu i razvijamo Advent koji je postao razlog dolaska naših gostiju“, kaže direktorica Turističke zajednice grada Makarske Marina Josipović.

Djeca i obitelji i dalje su u srcu makarskog Adventa. Najveći MALI Advent uz more donosi kreativne i zabavne radionice, predstave i klizalište. Na Trgu Hrpina, među kamenim kućama i osvijetljenim borovima, čarobno ukrašeni Iglu Djeda Božićnjaka otvoren je svakoga dana od 10 do 12 i od 17 do 20 sati, a djecu ondje čekaju animatori, igra i radionice koje vode Gradska knjižnica, Gradski muzej i lokalne udruge.

Treću godinu zaredom vraća se i Festival maskota, koji okuplja omiljene dječje likove za druženje, ples i zajedničke fotografije. Vikendi su prilika za obiteljski izlet u Makarsku: predstava, koncert ili radionica, ručak u gradu i šetnja do klizališta. Dok djeca traže još jedan krug na ledu, roditeljima ostaje ono što prosinac na moru čini posebnim: lagani ritam grada i predah uz more, na suncu.

Uz bogat program za sve generacije, Makarska ni ove godine ne odustaje od vrhunskog večernjeg glazbenog programa, koji 4. prosinca otvara Matija Cvek, dok večernji ulazak u novu godinu predvode Ante Gelo i gosti. Posljednji dan godine počinje Velikim dječjim dočekom u 9.30, a nastavlja se već tradicionalnim dnevnim dočekom Nove godine u gradu s početkom u 12 sati. Cijeli glazbeni program, s više od 20 dnevnih i večernjih koncerata i velikim imenima, bit će predstavljen na otvorenju. Tada će biti otkriven i najveći koncert Adventa, spektakl koji u Gradu zasad čuvaju kao iznenađenje.

Advent Makarska traje od 4. prosinca 2026. do 2. siječnja 2027. i odvija se na 3 povezana trga; Kačićevom trgu, Trgu Hrpina i Trgu Tina Ujevića, a gradska tržnica i riva ove godine postaju nove mingle lokacije. Organizatori su Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske, a sudjeluju i gradske tvrtke i ustanove te lokalne udruge.