Makarska ovog četvrtka uz zvuk Mangroovea

U četvrtak, 20. kolovoza, u Makarsku stiže Mangroove, jedan od prepoznatljivijih domaćih autorskih bendova koji već više od dva desetljeća gradi svoj zvuk na spoju soula, jazza, funka i popa.

Iza benda stoje Željka Veverec i Toni Starešinić, kreativni tandem koji kroz Mangroove kontinuirano istražuje nove zvukove i glazbene forme. Njihov izraz obilježavaju snažan vokal, sofisticirani aranžmani i prepoznatljiv groove, a tijekom godina ostvarili su brojne suradnje s istaknutim domaćim glazbenicima.

Mangroove je dobitnik Porina i Rock&Off nagrade za album „Nešto veće od nas“, snimljen u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, dok njihov aktualni album „Komad neba“ donosi nova glazbena istraživanja i suradnje.

Makarska publika imat će priliku uživo čuti pjesme iz njihova dosadašnjeg opusa, ali i materijal s aktualnog albuma, u prepoznatljivoj kombinaciji jazza, soula, funka i popa.

Ulaz je slobodan. Vidimo se na Lištunu u 20:30!