Makarska otvara vrata ugroženima iz Omiša: Osiguran smještaj za osobe koje zbog požara napuštaju domove

Grad Makarska, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Makarska, organizirao je prihvat osoba s područja Omiša koje su ugrožene požarom i zbog sigurnosti moraju napustiti svoje domove, doznaje Dalmacija Danas.
Za njihov prihvat već je osiguran smještaj u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, a iz Grada poručuju kako su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne smještajne kapacitete.
Sve službe u pripravnosti
Sve nadležne službe nalaze se u pripravnosti kako bi se osobama pogođenima požarom osigurali siguran smještaj, osnovne potrepštine i potrebna pomoć.
Iz Grada Makarske poručili su kako će reagirati sukladno potrebama i razvoju situacije na požarištu.
“Makarska je uz svoje susjede”
– Makarska je uz svoje susjede i spremna pomoći svima kojima je pomoć potrebna – poručili su iz Grada.
Moja reakcija na članak je...
7
0
9
1
0
12
3