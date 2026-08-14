Makarska otvara vrata ugroženima iz Omiša: Osiguran smještaj za osobe koje zbog požara napuštaju domove

Grad Makarska, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Makarska, organizirao je prihvat osoba s područja Omiša koje su ugrožene požarom i zbog sigurnosti moraju napustiti svoje domove, doznaje Dalmacija Danas.

Za njihov prihvat već je osiguran smještaj u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, a iz Grada poručuju kako su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne smještajne kapacitete.

Sve službe u pripravnosti

Sve nadležne službe nalaze se u pripravnosti kako bi se osobama pogođenima požarom osigurali siguran smještaj, osnovne potrepštine i potrebna pomoć.

Iz Grada Makarske poručili su kako će reagirati sukladno potrebama i razvoju situacije na požarištu.

“Makarska je uz svoje susjede”

– Makarska je uz svoje susjede i spremna pomoći svima kojima je pomoć potrebna – poručili su iz Grada.