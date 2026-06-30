Makarska od 1. srpnja uvodi nova sezonska parkirališta i širi naplatnu zonu

Grad Makarska od 1. srpnja uvodi nove mjere u organizaciji prometa u mirovanju, s ciljem povećanja broja dostupnih parkirališnih mjesta tijekom turističke sezone. U sustav naplate parkiranja od utorka ulazi dio Ulice Vladimira Nazora, koji će biti svrstan u 3., odnosno plavu naplatnu zonu. Iz Grada Makarske navode kako se ovom mjerom želi smanjiti dugotrajno zauzimanje parkirališnih mjesta te omogućiti veća dostupnost parkinga, osobito stanovnicima te ulice.

Na problem su, ističu iz Grada, upozorili sami stanari, koji će imati pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte.

Sat parkiranja jedan euro

U 3. zoni tijekom ljetnog razdoblja, od 1. lipnja do 30. rujna, naplata parkiranja vrijedi svakodnevno od 6 do 2 sata. Cijena satne karte iznosi jedan euro, dok je dnevna karta 12 eura. Povlaštena mjesečna parkirna karta za stanare iznosi 11 eura, a u ovoj zoni nema maksimalnog ograničenja trajanja parkiranja.

Pravo na kupnju povlaštene karte imaju stanovnici s prebivalištem u ulici koja se nalazi unutar naplatne zone, kao i pravne osobe sa sjedištem u istoj zoni.

U funkciju se stavljaju i dvije dodatne lokacije

Kako bi se tijekom ljeta osigurao veći broj raspoloživih parkirališnih mjesta, Grad Makarska privremeno u funkciju javnih parkirališta stavlja još dvije lokacije. Od 1. srpnja u funkciji će biti parkiralište iza Srednje škole na Dugišu, u Breljanskoj ulici, dok se od 4. srpnja otvara i parkiralište iznad Osnovne škole Stjepana Ivičevića.

Obje lokacije tijekom ljetnih mjeseci bit će uključene u 3., plavu naplatnu zonu.

Zahtjevi se podnose Parking službi

Za dodatne informacije, podnošenje zahtjeva i izdavanje povlaštenih parkirnih karata građani se mogu obratiti Parking službi na adresi Trg Tina Ujevića 1, 1. kat. Iz Grada Makarske zahvalili su građanima na razumijevanju i suradnji, ističući kako je cilj mjera unaprijediti prometnu organizaciju i osigurati što dostupniji parking za stanovnike i posjetitelje grada.