Makarska nastavlja jačati socijalnu i demografsku politiku: 3.000 eura za treće i svako sljedeće dijete

Grad Makarska je danas na javno savjetovanje uputio četiri odluke kojima nastavlja politiku usmjerenu na podizanje kvalitete života građana i razvoj Makarske kao grada za život tijekom cijele godine. Najopsežnija među njima je nova Odluka o socijalnoj skrbi, kojom Grad povećava gotovo sve postojeće naknade i proširuje krug građana koji mogu ostvariti prava iz gradskog sustava socijalne skrbi.

Posebno se ističe značajno povećanje potpora za novorođenu djecu, dok je najveći iskorak predviđen za treće i svako sljedeće dijete, za koje naknada raste sa 797,00 na čak 3.000 eura. Jedna od najvažnijih novosti je i povećanje prihodovnog cenzusa za ostvarivanje socijalnih prava, kojim će znatno veći broj sugrađana moći ostvariti prava iz gradskog sustava socijalne skrbi.

Povećavaju se i naknade za podmirenje troškova stanovanja, uključujući najamninu, električnu energiju, vodu i komunalne troškove, kao i potpore za školski pribor, učenička putovanja te pomagala osobama s invaliditetom. Istodobno se zadržavaju postojeća prava i programi kojima Grad pruža podršku socijalno ugroženim građanima, obiteljima, djeci i umirovljenicima.

Nova odluka dolazi u trenutku kada Makarska bilježi ohrabrujuće demografske pokazatelje. Makarska je u 2025. godini bila jedan od samo šest hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim prirastom. Sa 146 rođene djece, gotovo trećinom više nego godinu ranije, prirodni prirast porastao je s negativnih 26 na pozitivnih 15.

Grad je posljednjih godina značajno ulagao u poboljšanje uvjeta za život mladih obitelji. Izgradnjom vrtića Maslina i dogradnjom vrtića Ciciban osigurano je mjesto svakom djetetu koje ispunjava uvjete za upis, pripremaju se ulaganja u dogradnju obiju osnovnih škola i prelazak na jednosmjensku nastavu, a studentske stipendije među najvišima su u Hrvatskoj.

„Pozitivan prirodni prirast i povećanje broja rođene djece ohrabrujući su pokazatelji za Makarsku. Posljednjih godina sustavno ulažemo u stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji – od izgradnje i proširenja vrtićkih kapaciteta do ulaganja u škole, sportsku infrastrukturu i druge sadržaje važne za svakodnevni život. Želimo da Makarska bude grad u kojem mladi ljudi vide svoju budućnost, a novom Odlukom o socijalnoj skrbi dodatno osnažujemo podršku obiteljima, posebno onima s troje i više djece. Jednako nam je važno da povećanjem socijalnih naknada i cenzusa pomoć Grada bude dostupna većem broju naših sugrađana kojima je potrebna“, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Novom Odlukom o uređenju prometa Grad Makarska želi unaprijediti prometnu sigurnost i protočnost prometa, s posebnim naglaskom na tri ključna područja.

Uređenjem pješačkih koridora u gradskim četvrtima Ratac i Zelenka najmlađim sugrađanima omogućit će se sigurniji put do škole, a građanima i gostima lakši pristup šetnici i plaži. Istodobno se predlažu prometna rješenja kojima će se olakšati pristup javnim zatvorenim parkiralištima te smanjiti prometne gužve i pritisak na gradsku Rivu.

Važna novost je i daljnje širenje mreže komunalnog kružnog linijskog prijevoza Điro, za koji se predviđa 11 novih autobusnih stajališta na Rivi, Gorinki, Zelenki, Vukovarskoj ulici (D8), kod Apfel Arene te dodatna stajališta u Velikom Brdu. Cilj je poboljšati povezanost gradskih četvrti i učiniti javni prijevoz dostupnijim što većem broju građana.

Plan korištenja javnih površina, koji je Grad Makarska donio krajem prošle godine, sada se prvi put mijenja i dopunjuje. S obzirom na završetak uređenja urbanog parka Peškera bilo je potrebno izmijeniti i nadopuniti trenutno važeći Plan sukladno planiranom uređenju ugostiteljskih terasa za ugostiteljske objekte koje se nalaze unutar samog urbanog parka, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji. Ovim izmjenama, predlažu se i druge korekcije u odnosu na postojeće lokacije, a sve s ciljem zaštite urbanog prostora i života lokalnog stanovništva.

Dopunom Odluke o gradskim porezima predlaže se mogućnost umanjenja poreza za korištenje javnih površina za 50 posto neprofitnim udrugama koje ih koriste za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, pod uvjetom da tijekom obračunske godine provode humanitarne ili ekološke akcije od javnog interesa.

Sve četiri odluke nalaze se na javnom savjetovanju u trajanju od 30 dana, tijekom kojih građani, udruge, poduzetnici i ostala zainteresirana javnost mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe. Prijedlozi odluka i pripadajuća dokumentacija dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske, u rubrici javnih savjetovanja na poveznici https://proracun.hr/savjetovanja.php?kid=7