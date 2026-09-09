Makarska mijenja Statut zbog novčanog nagrađivanja sportaša

Makarski sportaši za svoje će se uspjehe ubuduće moći primjerenije nagrađivati, a prvi korak prema tome je dopuna Statuta Grada Makarske koja će se naći pred vijećnicima na sjednici u ponedjeljak, 14. rujna. Među točkama sjednice su i odluka o ovogodišnjim gradskim laureatima, izmjene vezane uz rokove izrade Prostornog plana uređenja Grada Makarske te izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci 2026. godine.

Odbor za dodjelu javnih priznanja jednoglasno je utvrdio prijedloge ovogodišnjih laureata, o kojima će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće.

Josip Tomasović, nastavnik Glazbene kulture u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića te osnivač i voditelj Dječje klape Biokovo, predložen je za počasnog građanina Grada Makarske zbog predanog pedagoškog rada s djecom i mladima te promicanja i očuvanja dalmatinske glazbene i kulturne baštine. Tomasović je rođen u Omišu, a svojim je radom snažno vezan uz Makarsku i njezine mlade generacije. Dodjelom ovog priznanja daje se dodatni poticaj i priznanje učiteljskoj profesiji koja je, u vremenu kojem živimo, često podcijenjena i marginalizirana, naglašeno je u obrazloženju.

Božo Škarica, kapelnik Gradske glazbe Makarska, predložen je za Plaketu „Grb Grada Makarske“ za umjetnički, organizacijski i pedagoški rad, posebno rad s djecom i mladima, te doprinos očuvanju dvjestogodišnje tradicije Gradske glazbe i stvaranju novih generacija makarskih glazbenika.

Vedran Ribarević, dugogodišnji turistički djelatnik i novinar, predložen je za Plaketu „Grb Grada Makarske“ za doprinos razvoju makarskog turizma te dugogodišnju promociju Makarske, njezinih ljudi i događanja.

Veljko Barbieri, književnik i gastronom čiji su život i stvaralaštvo snažno povezani s Makarskom, posthumno je predložen za Nagradu Grada Makarske za doprinos književnosti i gastronomiji te promociji Makarske, njezine baštine i identiteta.

Jedna od tema sjednice bit će i odluka o izradi Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Predloženim izmjenama usklađuju se rokovi pojedinih faza njegove izrade s realnim vremenom potrebnim za provedbu postupka. Time se ne mijenja sadržaj Prostornog plana, već dinamika njegove izrade.

Vijećnici će raspravljati i o izvješću o radu gradonačelnika Zorana Paunovića za prvih šest mjeseci ove godine. U tom je razdoblju je, među ostalim, završena 2,3 milijuna eura vrijedna energetska obnova Osnovne škole Stjepana Ivičevića, za koju je 1,4 milijuna eura osigurano iz bespovratnih izvora. Osigurana su i bespovratna sredstva za nadogradnju obje makarske osnovne škole, čime se stvaraju preduvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu.

U izvješću je posebno naglašeno i daljnje povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga nastavkom financiranja dolazaka liječnika specijalista u Makarsku, među kojima po prvi put i psihijatra. Grad Makarska i općine Makarskog primorja zajednički su osigurali novo vozilo za makarsku ispostavu Hitne medicinske pomoći, a pokrenuta je i inicijativa za uređenje Doma zdravlja.

Na sjednici će se odlučivati i o proglašenju interventnog prolaza, parkirališta i javne zelene površine u Ulici Stjepana Radića javnim dobrom u općoj uporabi. Riječ je o prostoru koji građani svakodnevno koriste, a odlukom se uređuje njegov pravni status i štiti njegova javna namjena.

Među ostalim točkama su ispravak u Planu upravljanja destinacijom Grada Makarske, izmjena rasporeda sredstava političkim strankama te izvješća Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“, Gradske knjižnice Makarska, Gradskog sportskog centra Makarska i Makarske razvojne agencije – MARA.