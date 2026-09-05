Makarska među šest gradova s pozitivnim prirodnim prirastom: ulaganja u vrtiće, škole i mlade čine grad poželjnim mladim obiteljima

Makarska je u 2025. godini bila jedan od samo šest hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim prirastom. U gradu je rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba, čime je Makarska iz prošlogodišnjeg minusa od 26 stanovnika prešla u plus od 15. Broj rođene djece porastao je sa 111 na 146, odnosno za gotovo trećinu, što Makarsku među 128 hrvatskih gradova svrstava na šesto mjesto po apsolutnom i osmo po postotnom rastu. Taj podatak dobiva na težini kada se pogleda šira slika: iako je u Hrvatskoj lani rođeno više djece nego godinu prije, prvi put nakon tri godine pada, sve su županije i dalje imale više umrlih nego rođenih.

Pozitivni demografski pokazatelji ne stvaraju se u jednoj godini, nego su rezultat kontinuiteta ulaganja i odluka koje stvaraju bolje uvjete za život mladih i obitelji.

Najsnažniji je iskorak napravljen u predškolskom odgoju. Krajem 2022. godine u Makarskoj je otvoren dječji vrtić Maslina, prvi vrtić izgrađen kao samostojeći objekt nakon 1980. godine, a sljedeći tjedan otvara se i aneks vrtića Ciciban, sufinanciran europskim sredstvima, koji je po kvadraturi usporediv s postojećim objektom. Makarska je time u pet godina praktički dobila dva nova vrtića. Rezultat je konkretan i mjerljiv: Makarska je danas jedan od rijetkih hrvatskih gradova u kojem su upisana sva djeca koja zadovoljavaju uvjete, uz poštivanje državnih pedagoških standarda. Za mladu obitelj to nije samo statistika, već ono što čini razliku između odluke ostati ili otići.

Nakon energetske obnove Osnovne škole Stjepana Ivičevića i otkupa zemljišta za sportsku dvoranu Osnovne škole oca Petra Perice, ulaganja u obrazovanje se nastavljaju. Početkom srpnja Grad je osigurao bespovratna sredstva za anekse Osnovne škole Stjepana Ivičevića i Osnovne škole oca Petra Perice, kojima Makarska konačno prelazi na jednosmjensku nastavu i rješava problem koji desetljećima određuje ritam dana svake obitelji s djecom školske dobi. Uz anekse, gradi se i školska sportska dvorana na Zelenki, koja će proširiti kapacitete i za nastavu i za više od trideset sportskih udruga koje danas dijele postojeće objekte. Za djecu kojoj je potrebna dodatna podrška uskoro počinje adaptacija i uređenje prostora u kojem će svoje mjesto naći ispostava Centra za djecu s teškoćama u razvoju Juraj Bonači.

Grad Makarska od 2021. godine tri je puta povećao iznose studentskih stipendija, koje su danas među najvišima u Hrvatskoj, a od prošle godine stipendira i srednjoškolce koji se školuju za deficitarno zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara. Uz financijsku podršku Grada, Studij Hotelijerstvo i gastronomija dobio je svoje prostore, a nakon otvaranja diplomskog studija broj mladih koji svoje školovanje nastavljaju u Makarskoj sve je veći. Cilj je u budućnosti imati studentski kampus, a zasad je Grad Makarska dio svojih prostora na Gradskom sportskom centru ustupio Studentskom centru u Splitu.

Sustavno se radi i na tome da sport bude dostupan svakom djetetu, neovisno o kućnom budžetu roditelja. Od pilot-projekta Univerzalne škole sporta, koji je Grad u suradnji s udrugom Mucrum pokrenuo 2021. godine, izrastao je sveobuhvatni projekt Kineziolog u nastavi, koji danas obuhvaća 600 osnovaca iz obje škole, a Grad financira i školu šaha u osnovnim školama i vrtiću. Također se osiguravaju sredstva za rad trenera s mlađim uzrastima koji treniraju na Gradskom sportskom centru.

Uz škole i vrtiće, ista se logika primjenjuje i na javni prostor. Uređenje Peškere i Osejave, obnovljena dječja igrališta i zelene površine dio su iste politike, jer riječ je o infrastrukturi koju obitelji koriste svaki dan tijekom cijele godine, a ne samo u sezoni.

„S obzirom na tešku demografsku situaciju u gotovo cijeloj Hrvatskoj, pozitivni pokazatelji za nas su veliki poticaj da nastavimo u istom smjeru – prije svega, ulaganjima u mlade i obrazovanje, kao i u sve projekte koji Makarsku čine gradom poželjnim za stanovanje i gradom koji će živjeti tijekom cijele godine“, istaknuo je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.