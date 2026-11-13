Makarska luka dobiva dva nova plutajuća gata i do 150 komunalnih vezova

U makarskoj gradskoj luci u tijeku su radovi na postavljanju novih plutajućih gatova kojima će se znatno povećati broj raspoloživih vezova. Investitor projekta je Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, radove izvodi Marinetek, a vrijednost investicije iznosi oko 900 tisuća eura s PDV-om.

Trenutačno se izvode radovi na sidrenom sustavu budućih gatova. Za njihovo učvršćivanje koriste se blokovi dviju različitih težina, 8,4 i 5,2 tone, koji se polažu na morsko dno. Radovi na ovom dijelu projekta počeli su početkom rujna.

Radovi su ugovoreni u srpnju 2026., a obuhvaćaju izgradnju i postavljanje dvaju plutajućih gatova ukupne duljine 210 metara. Projektom je predviđen gat duljine 120 metara s osam pontonskih sekcija te drugi, 90-metarski gat sa šest sekcija.

Za nove gatove koriste se Marinetekovi pontoni M2415AC, pojedinačne duljine gotovo 15 metara. Uz same pontone projekt obuhvaća sustav sidrenja, opremu za privez plovila te potrebnu sigurnosnu opremu. Na završecima gatova predviđeni su i šestmetarski fingeri za privez plovila.

Najveća promjena osjetit će se u kapacitetu same luke. Novom organizacijom prostora očekuje se između 100 do 150 novih komunalnih vezova.

Prema sadašnjem planu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, radovi bi trebali biti završeni do kraja ove godine, odnosno najkasnije početkom 2027.