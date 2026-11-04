MAKARSKA Kvart po tvom: Prikupljanje prijedloga građana od 6. do 13. studenoga

Grad Makarska i ove godine nastavlja s provedbom projekta participativnog budžetiranja "Kvart po tvom", kroz koji građani već šestu godinu zaredom imaju priliku sudjelovati u kreiranju gradskog proračuna predlaganjem malih komunalnih akcija. Projekt je namijenjen stanovnicima svih mjesnih odbora, koji svojim prijedlozima mogu ukazati na potrebe svog kvarta i sudjelovati u određivanju prioriteta za njegovo uređenje.

Prikupljanje prijedloga za 2027. godinu trajat će od 6. do 13. studenoga, a građani mogu predložiti što bi željeli urediti, popraviti ili poboljšati u svom kvartu – od postavljanja novih klupa i javne rasvjete, uređenja dječjih igrališta i pješačkih staza do sadnje zelenila i drugih manjih komunalnih zahvata koji doprinose kvaliteti svakodnevnog života. Prijedlozi se mogu dostaviti putem online ankete dostupne na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske i društvenim mrežama Grada, u rubrici “Kvart po tvom”, te osobno u zgradi Grada Makarske.

Kroz projekt "Kvart po tvom" realizirane su brojne male, ali važne promjene u makarskim kvartovima – više od 200 manjih komunalnih zahvata, od uređenja dječjih igrališta i zelenih površina, popravaka nogostupa i javne rasvjete do postavljanja prometne signalizacije i nove urbane opreme.

Pozivamo sve građane da se uključe, predlože što je potrebno njihovu kvartu i sudjeluju u određivanju prioriteta za 2027. godinu!