Makarska kreće u izradu novog Prostornog plana: Dokument će odrediti gdje će se graditi, a što će ostati zaštićeno

Grad Makarska potpisao je s tvrtkom URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba ugovor o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana, čime i formalno počinje izrada jednog od ključnih strateških dokumenata za budući razvoj grada. Vrijednost ugovora iznosi 122.125 eura s PDV-om, a okvirni rok od početka izrade do usvajanja Prostornog plana na Gradskom vijeću iznosi 20 mjeseci.

Plan će obuhvatiti urbanizam, promet, energetiku i razvoj uz more

Izrada novog Prostornog plana obuhvatit će brojna područja važna za budućnost Makarske, među kojima su urbanizam, promet, vodno gospodarstvo, energetika, krajobrazno uređenje i ekonomija. Kako navode iz Grada, plan bi se trebao temeljiti na stručnim analizama i relevantnim podlogama, uz poseban naglasak na zaštitu okoliša i kulturne baštine, razvoj prostora uz more te rezultate Studije turističkog nosivog kapaciteta Grada Makarske. Novi dokument trebao bi preciznije odrediti što se na području Makarske može graditi, gdje i pod kojim uvjetima, ali i koje je površine potrebno sačuvati od izgradnje. Njime će se definirati i smjer razvoja prometne mreže, komunalne infrastrukture te zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

"Određujemo smjer razvoja Makarske za iduća desetljeća"

Iz Grada poručuju kako će jedan od temeljnih kriterija pri izradi plana biti javni interes. Cilj je, navode, zaštititi zelene površine i šumske pojase, očuvati prirodnu i kulturnu baštinu te ravnomjernije rasporediti sadržaje i infrastrukturu. Razvoj turizma i gospodarstva pritom bi se trebao uskladiti s potrebama stanovnika i kvalitetom života u Makarskoj.

Gradonačelnik Zoran Paunović naglasio je kako potpisivanje ugovora predstavlja ulazak u konkretnu fazu izrade dokumenta koji će imati dugoročne posljedice za razvoj grada. "Potpisivanjem ugovora ulazimo u konkretnu fazu izrade dokumenta kojim ćemo odrediti smjer razvoja Makarske za iduća desetljeća. Prostornim planom ne odlučujemo samo o tome što će se i gdje graditi, nego i što želimo sačuvati i kakav grad želimo ostaviti budućim generacijama", poručio je Paunović.

Dodao je kako javni interes mora biti temelj novog plana, od zaštite prostora i zelenih površina do očuvanja prirodne i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za održiv i kvalitetan razvoj Makarske.