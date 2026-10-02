Makarska je Kreativni i inovativni grad godine: Maestrale i Hepicentar donijeli Gradu glavnu nagradu

Grad Makarska dobitnik je glavne nagrade „Kreativni i inovativni grad godine“, dodijeljene u sklopu Dana kreativnih gradova Hrvatske. Vrijedno nacionalno priznanje Makarskoj su donijela dva projekta – kulturno-turistička manifestacija Maestrale i multifunkcionalni coworking prostor Hepicentar.

Makarska se na natjecanje prijavila u dvije kategorije, s projektima koji na različite načine pokazuju kako se gradski prostori mogu aktivirati novim sadržajima i otvoriti zajednici. Maestrale je prijavljen u kategoriji kreativnih i inovativnih programa i projekata u kreativnim industrijama i kulturnim djelatnostima, dok je Hepicentar prijavljen u kategoriji kreativnih i inovativnih infrastrukturnih projekata aktivacije prostora u funkciji umjetničkih i kulturnih programa.

Upravo su te dvije prijave Makarskoj donijele glavnu nagradu i naslov Kreativnog i inovativnog grada godine.

– Ova nagrada potvrda je smjera kojim Makarska ide posljednjih godina. Želimo grad koji ne živi samo od onoga što mu je dala priroda, nego grad koji stvara nove sadržaje, otvara prostor idejama i ljudima te svoju baštinu i postojeće resurse koristi na suvremen i kreativan način. Maestrale i Hepicentar na prvi pogled dva su potpuno različita projekta, ali iza njih stoji ista ideja – gradskim prostorima dati novi život i učiniti ih mjestima susreta, stvaranja i novih prilika. Posebno me veseli što je to prepoznato i na nacionalnoj razini, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Maestrale, koji se kontinuirano održava od 2022. godine, kulturno-turistički je projekt koji posjetitelje vodi dalje od rive i plaže i otkriva im jednu drugačiju, skrivenu Makarsku. Storytelling turama, glazbenim i scenskim programima te umjetnošću na otvorenom oživljava kale, pjacete i dvorišta stare gradske jezgre, povezujući baštinu i lokalnu zajednicu sa suvremenom kulturnom ponudom.

Hepicentar je projekt Grada Makarske kojim je u samom središtu grada uspostavljen multifunkcionalni prostor namijenjen povezivanju zajednice te suradnji javnog, civilnog i poduzetničkog sektora. Uz poduzetničku i coworking funkciju, Hepicentar je otvoren za kulturne programe, probe, radionice, izložbe i susrete te razvoj novih projekata i inicijativa.

Dva naizgled različita projekta tako povezuje ista ideja – postojećim gradskim prostorima dati novu funkciju, nove sadržaje i ponovno ih približiti ljudima.

Za provedbu projekata zaslužni su Turistička zajednica grada Makarske, koja provodi Maestrale, te Makarska razvojna agencija MARA, koja upravlja Hepicentrom i koja je pripremila prijavu na natječaj. Nagradu je u ime Grada Makarske na svečanoj dodjeli održanoj u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER preuzeo ravnatelj MARA-e Mladen Buvinić.

Dani kreativnih gradova nacionalno su događanje koje okuplja predstavnike gradova, kulturnog i kreativnog sektora, poduzetnike i stručnjake s ciljem razmjene znanja i iskustava te razvoja novih suradnji. Dopis U programu ovogodišnjeg događanja domaći i inozemni stručnjaci kroz panele i predavanja bavili su se urbanim razvojem, kreativnom ekonomijom i turizmom, inovacijama, poduzetništvom i razvojem kreativnog sektora.

Projekt Kreativni gradovi provode Udruga gradova i Udruga Imagination, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Makarska je osvajanjem ovogodišnje glavne nagrade naslijedila Varaždin, prošlogodišnjeg dobitnika priznanja Kreativni i inovativni grad godine.