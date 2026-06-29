Makarska ima jednu od najsuvremenijih osnovnih škola u Hrvatskoj

Postavljanjem trajne informativne ploče o sufinanciranju projekta sredstvima Europske unije službeno je obilježen završetak radova na projektu "Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Ivičevića u Makarskoj", jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u gradu posljednjih godina.

Za projekt ukupne vrijednosti 2.391.258 eura Gradu Makarskoj odobrena su bespovratna sredstva Europske unije u iznosu od 1.414.887 eura temeljem uspješne prijave na poziv "Energetska obnova zgrada javnog sektora", financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

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Projektom su ostvarena značajna poboljšanja energetskih svojstava zgrade; škola će ostvarivati više od 63 posto uštede energije za grijanje te čak više od 90 posto uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove.

Obnovljena je vanjska ovojnica zgrade, ugrađeni su novi sustavi regulacije grijanja i rasvjete, izvedena je toplinska izolacija te je na krovu postavljena fotonaponska elektrana koja će značajno smanjiti potrošnju električne energije. U svim učionicama, zbornici, blagovaonici, kuhinji i kabinetima ugrađeni su uređaji za pročišćavanje zraka koji uklanjaju 99,9 posto štetnih čestica, patogena i zagađivača iz zraka, čime su učenicima i djelatnicima osigurani zdraviji i kvalitetniji uvjeti boravka tijekom cijele godine.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti i jednakim mogućnostima za sve učenike. Škola je dobila dizalo i rekonstruiranu pristupnu rampu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, postavljene su taktilne podne obloge i oznake učionica na Brailleovu pismu za slijepe i slabovidne osobe. Riječ je o projektu koji je ujedno i važan iskorak u zelenoj tranziciji grada. Osnovna škola Stjepana Ivičevića drugi je javni objekt u vlasništvu Grada Makarske koji je dobio fotonaponsku elektranu, čime Grad nastavlja sustavno ulagati u energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

"Završetkom energetske obnove Osnovne škole Stjepana Ivičevića i dogradnjom dječjeg vrtića Ciciban završava tek prva faza velikog investicijskog ciklusa ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih koji smo započeli u prošlom mandatu i na kojem kontinuirano nastavljamo raditi. Naš je cilj stvarati uvjete u kojima će djeca i mladi imati najbolje moguće okruženje za odrastanje, učenje i razvoj, a upravo su ovakvi projekti dokaz da sustavno gradimo modernu, uključivu i održivu Makarsku", poručio je gradonačelnik Zoran Paunović.