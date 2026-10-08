Makarska dobila posebno dječje igralište vrijedno više od 131 tisuću eura: Mališani će kroz igru otkrivati tajne Jadrana!

Na Gradskom sportskom centru danas je svečano otvoreno novo dječje igralište s maritimnom tematikom, koje kroz igru i edukativne sadržaje najmlađima približava bogatu pomorsku i ribarsku baštinu Makarskog primorja.

Igralište je opremljeno spravama inspiriranima motivima mora i pomorstva, sigurnim podlogama i mediteranskim zelenilom, a prilagođeno je i djeci s teškoćama u razvoju i smanjene pokretljivosti. Posebnost su edukativni paneli putem kojih djeca mogu upoznati ribe Jadrana, tradicionalne ribarske alate, vrste brodova i povijest ribarstva.

Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 131. 712,50 eura, od čega je 65.420, eura osigurano kroz FLAG natječaj, 14.234,38 eura sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, a ostatak sredstava iz gradskog proračuna.

– Već smo vidjeli da djeca koriste ovo igralište i zaista uživaju u njemu. Želimo ih potaknuti da što više vremena provode na otvorenom, umjesto pred ekranima. Ovo je još jedan iskorak u smjeru koji smo zacrtali od početka – ulaganja u djecu, njihov razvoj i edukaciju, uz korištenje europskih sredstava, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Nikola Kapitanović naglasio je kako je riječ o prvom projektu realiziranom u okviru zajamčenih sredstava kroz strategiju LAGUR-a Bura.

– Ovo je inovativan i zanimljiv način valorizacije maritimne baštine, prilagođen najmlađima i djeci osnovnoškolskog uzrasta. Kroz igru i edukaciju upoznaju se s ribarskom tradicijom našeg kraja, a istodobno je dodatno oplemenjen prostor Gradskog sportskog centra, rekao je Kapitanović.

U sklopu otvorenja održana je i edukativna radionica za djecu i roditelje, koju je vodila Toni Urlić, a kroz koju su se najmlađi upoznali sa sadržajem edukativnih panela i maritimnom baštinom Makarskog primorja.