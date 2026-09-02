Makadam prema Gospi Stomoriji odlazi u povijest: Kaštela ulažu 240 tisuća eura

Grad Kaštela raspisao je natječaj za uređenje makadamskog dijela ulice Put Gospe Stomorije u Kaštel Novom, kojim će se posljednjih 300-tinjak metara puta prema jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj pretvoriti u uređenu kolno-pješačku stazu vrijednu 240 tisuća eura, javlja Portal.hr.

Riječ je o dionici koja se proteže od kućnog broja 79 do samog ulaza u svetište i Biblijski vrt, sve do kamenog spomenika "Ključ sv. Petra" uz potok s jugoistočne strane svetišta. Danas je to makadamski put bez ikakve prometne infrastrukture, promjenjive širine između tri i četiri metra, koji se održava tek povremeno. S istočne strane prati ga potok, a sa zapadne kameni i betonski zidovi.

Prema izvedbenom projektu koji je izradio kaštelanski ured Studio Omniarh, put se zadržava u postojećoj trasi i namjeni, ali se dotrajala površina nanovo uređuje. Staza je zamišljena kao kolno-pješačka, po kojoj mogu proći i komunalna te druga teška vozila, no vizualno će naglašavati pješački karakter. Duljina puta podijelit će se na niz betonskih polja postavljenih po slojnicama terena, izvedenih od dekorativnog betona s rubnjacima od masivnog kamena preuzetima iz samog svetišta.

Uz stazu se planira i odmorište s klupama te informativna ploča, dok se rubni kameni zidovi zadržavaju uz popravke na oštećenim mjestima. Projektom nisu predviđene nove instalacije vode, kanalizacije ni struje, a postojeća oborinska odvodnja putem upojnih površina ostaje, čime se, prema projektu, sprječava erozija tla.

Ponude se prikupljaju do 25. rujna, a odabrani izvođač imat će rok od četiri mjeseca za gradnju, uz dodatni mjesec do primopredaje. Ugovor se sklapa na pet mjeseci, a kao kriterij odabira određeni su cijena i kvaliteta