Majka učenika fizički napala ravnateljicu nezadovoljna završnom ocjenom iz - tjelesnog

Općinski sud u Zadru nije imao previše razumijevanja za ponašanje majke učenika osnovne škole koja je došla u urede te škole prosvjedujući protiv završne ocjene svom sinu iz jednog predmeta. Novčano je kažnjena sa 700 eura za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za prekršaj kojim se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način narušavajući mir zapriječena je novčana kazna u iznosu od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

U hrvatskim školama pravilnikom je propisano da se u posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci ni individualni informativni razgovori, iz kojeg razloga roditelji u tom razdoblju u pravilu ne dolaze radi tih razgovora, piše Zadarski list.

Šakom o stol

Prema optužnom prijedlogu PU zadarske Policijske postaje Zadar radi se o događaju koji se zbio 7. srpnja 2022. oko 13 sati u uredima jedne osnovne škole u Zadru. Okrivljena majka učenika došla je u ured psihologinje ove škole kako bi s njom razgovarala i predala žalbu na završne ocjene svog tada 9-godišnjeg sina, u kojoj traži da se četvorka iz tjelesnog ispravi u peticu smatrajući da je njezin sin zakinut, budući da mu je prosjek ocjena 4,44. U taj ured je potom pozvana i ravnateljica škole koja je na sudu svjedočila kako je ušla u ured i pokušala objasniti majci ovog učenika kako su prošli svi zakonski rokovi za žalbu i da je trebala ranije reagirati.

– Ova majka je na te moje riječi počela galamiti, lupala je šakama o stol. Rekla sam joj da se smiri i da ću zvati policiju. Uzela sam svoju torbu kako bih iz nje izvadila mobitel, na što me mama ovog učenika otvorenim dlanom ruke udarila po ruci. Potom je izašla do susjednog ureda, otišla do protokola, predala žalbu i udaljila se, prisjetila se ravnateljica.

Na njezin iskaz primjedbu je stavio branitelj okrivljenice navodeći kako je ovaj iskaz u suprotnosti s pisanom obranom okrivljenice te da je iskaz u potpunosti neživotan i nelogičan.

Okrivljena negira

Okrivljenica je, pak, u pisanoj obrani navela kako se ne smatra krivom za učin ovog prekršaja. Tvrdi kako je netočno da je tada na bilo koji način kod ravnateljice i psihologinje ove škole izazvala osjećaj straha ili uznemirenosti te kako je netočno da je ona na bilo kakav drzak i nepristojan način narušila javni red i mir. Potvrdila je dio oko razloga dolaska u školu te dodala kako je žalbu na ocjenu protokolirala kod tajnice škole, s obzirom na to da ravnateljica i psihologinja tu žalbu nisu htjele preuzeti.

– Nisam u niti jednom trenutku ulazila u bilo kakav fizički sukob niti sam udarila ravnateljicu. Nisam ih ni vrijeđala ni omalovažavala, već su upravo njih dvije mene vrijeđale, napominje ova Zadranka u svojoj pisanoj obrani.

Sud ocjenjuje kako je okrivljenica počinila ovaj prekršaj. Uzeo je u obzir kao olakšavajuće okolnosti njezinu dosadašnju prekršajnu neosuđivanost za iste ili istovrsne prekršaje. No, ocjenjivao je i sve drugo, a osobito težinu počinjenog prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj počinjen, stupanj krivnje počiniteljice te su uzete u obzir njezine obiteljske i imovne prilike.

– Okrivljenici je izrečena novčana kazna kao blaža vrsta sankcije, smatrajući da će se tako postići svrha kažnjavanja, zaključuje sud, piše Zadarski list.