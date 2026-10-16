MAJKA UBIJENE MIHAELE SLOMLJENA NAKON PRESUDE Ubojici smanjena kazna za tri godine, njezine riječi slamaju srce

Majka ubijene osječke studentice Mihaele Berak šokirana je presudom bivšem policajcu Marku Smažilu, koji je jučer osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva njezine kćeri. Kazna je tri godine manja nego na prvom suđenju, a Mihaelina majka Jadranka smatra da Smažil tijekom postupka nije pokazao iskreno kajanje, piše Index.

"Nismo došli k sebi. Nema vam tu nikakvog pokajanja, posebice kad se izjavi na kraju suđenja", rekla je Jadranka Berak za SiB.hr dan nakon izricanja presude.

"Ispričao se. Kao, ispričao"

Mihaelina majka kaže da Smažil tijekom suđenja nije pokazao žaljenje zbog ubojstva njezine kćeri te da se ispričao tek na kraju postupka.

"Nije se dogodilo niti to da je sve napravio u smislu nekakvog pružanja pomoći, bilo čega, već se ispričao na kraju. Kao, ispričao", rekla je.

Smatra da njegove završne riječi nisu bile iskrene, nego da je njima pokušao ostaviti bolji dojam na suca. Uvjerena je da je rekao ono što su mu drugi savjetovali da kaže.

Kazna tri godine manja nego na prvom suđenju

Bivši osječki policajac Marko Smažil jučer je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje Mihaele Berak.

Na prvom suđenju dobio je 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje.

Smažil je tijekom obrane tvrdio da Mihaelu nije namjeravao ubiti. Rekao je da bi prihvatio i kaznu od 20 godina zatvora kada bi sud utvrdio da nije postupao s namjerom te da je spreman odgovarati za djelo počinjeno iz nehaja.

Nova presuda nije pravomoćna. Smažilova obrana najavila je žalbu, a žalbu očekuje i odvjetnik obitelji Berak, koji smatra da je Smažil počinio ubojstvo s izravnom namjerom.