Majka u popularnim hrenovkama pronašla komad plastike: "Bez ovitka", ali ne i bez problema

Kupnja obiteljskog pakiranja pilećih hrenovki zamalo je završila ozbiljnim zdravstvenim rizikom za jednu obitelj iz Slavonije. Kako je objavila stranica Halo, inspektore, majka malodobnog djeteta u pakiranju pilećih hrenovki Poli Extra pronašla je veće komade prozirne plastike, iako je proizvod deklariran kao "hrenovke bez ovitka".

Prema navodima potrošačice, plastika je bila čvrsto priljubljena uz meso te je zajedno s proizvodom prošla termičku obradu. Srećom, uočena je tijekom pripreme obroka prije nego što je hrana poslužena djetetu.

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Nakon reklamacije, proizvođač Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o. ispričao se zbog neugodnosti te slučaj proslijedio Odjelu kontrole kvalitete na dodatnu analizu. Potrošačici je ponuđena i kompenzacija u obliku zamjenskog paketa proizvoda.

Stručnjak za sigurnost hrane Marijan Katalenić smatra da je riječ o propustu tijekom proizvodnog procesa, vjerojatno nakon obrade mesne mase, ali prije konačnog oblikovanja proizvoda.

Iako su ovakvi slučajevi rijetki, podsjećaju na važnost strogih kontrola u prehrambenoj industriji. Strani predmeti, uključujući plastiku, među najčešće su prijavljenim nepravilnostima u europskom sustavu za brzo uzbunjivanje o hrani (RASFF), zbog čega stručnjaci pozivaju potrošače na dodatni oprez prilikom pripreme hrane, osobito za djecu.