Majka troje djece pala pred zaključanom Hitnom na Braču: "Nema nigdje nikoga, bio sam u šoku"

U Supetru na Braču 38-godišnja žena srušila se ispred zaključanih vrata hitne ambulante nakon što joj je pozlilo. Medicinski tim u to je vrijeme bio na drugoj intervenciji. Ženu, majku troje djece, na tlu je pronašao brat, a u pomoć su priskočili prolaznik i vozač hitne pomoći izvan smjene. Pacijentica je sada na intenzivnoj njezi u splitskoj bolnici, a Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje, piše Dnevnik.hr.

Brat ju je pronašao na tlu

Mladoj ženi i majci troje djece pozlilo je tijekom noći. Odlučila je otići na hitnu pomoć, no naišla je na zaključana vrata. Uspjela je nazvati brata Dinka Barhanovića, koji ju je zatekao na tlu, gotovo bez svijesti. "Stavio sam ju na bok, izvadio jezik. Međutim, oni mi govore - nema nigdje nikoga. Bio sam u šoku. Što da vam kažem", rekao je Barhanović za Dnevnik Nove TV.

Uskoro je naišao i njihov poznanik. "Rekao sam: 'Slavene, molim te, pomozi, sestra mi je nešto...'. On je počeo s oživljavanjem, masažom srca. Preko puta je dotrčao vozač hitne koji nije radio, ali je čuo naše pozive u pomoć, otvorio je hitnu i dao onaj uređaj za upuhivanje kisika", dodao je brat.

Preko broja 112 ipak su uspjeli dozvati tim hitne pomoći, koji se vraćao s druge intervencije. "I onda su oni počeli s njihovim postupcima. Nakon pet do šest minuta taj gospodin je rekao 'imamo je'. Ja sam se tada raspao. Ja to ne želim nikome", ispričao je Barhanović.

Ministarstvo traži očitovanje

Pacijentica je nakon reanimacije helikopterom prevezena u Split. O svemu se oglasila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"U obvezi je ravnatelja hitne medicine da se ne događa da nema dostupnog tima hitne medicine", rekla je ministrica. Na pitanje je li razgovarala s ravnateljem, odgovorila je: "Tražili smo očitovanje". Nakon saznanja o slučaju, ali i zbog općeg stanja medicine na otocima, reagirala je i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. "Danas sam pokrenula s Klubom SDP-a zajedničku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima", poručila je Marković.

Cijela obitelj čeka vijesti

Čitava obitelj, braća, suprug i djeca strepe za život žene koja je na intenzivnoj njezi. Brat ih opisuje kao skladnu obitelj. "Troje djece, najmlađi Bepo ima šest mjeseci. Za poželjeti. Suprug Josip, prekrasan čovjek, radnik", rekao je Barhanović. Oni očekuju pomoć nadležnih svim otočanima. "Na otoku Braču, gdje je bilo oko 20 tisuća ljudi, u jednom mjestu gdje očekujete pomoć nađete zaključana vrata", zaključio je Barhanović.