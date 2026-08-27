Majka petero djece iz Splita snimila pjesmu o Isusu: "Refren mi je samo izašao iz srca"

plićanka Dominika Merćep predstavlja novu duhovnu pjesmu "Reci da Isusu", kojom nastavlja glazbenu priču započetu pjesmom "Kraljeva princeza". Ovoga puta u središtu je jednostavna, ali snažna poruka – svakoga dana iznova odlučiti kome želimo povjeriti svoj život. Dominika je majka petero djece, supruga Bože i članica splitske karizmatske zajednice svetog Ivana od Križa, a u svijet glazbenog stvaralaštva zakoračila je gotovo neočekivano.

Prvom pjesmom "Kraljeva princeza" progovorila je o osobnom iskustvu molitve, predanja i spoznaji vlastitog identiteta kao ljubljenog Božjeg djeteta. Nova pjesma, kaže, na određeni način nastavlja upravo tamo gdje je prva stala.

Bila je uvjerena da je prva pjesma ujedno i posljednja

Nakon što je nastala "Kraljeva princeza", Dominika nije očekivala da će napisati još jednu pjesmu. Smatrala je da je riječ o posebnom trenutku nadahnuća koji se više neće ponoviti.

"Mislila sam: Bože, nadahnuo si me jedanput, jer ja realno nemam nikakav talent za to. Mislila sam da je to to", prisjeća se Dominika. No onda se dogodilo nešto što nije planirala. Jedne večeri, dok je ponovno bila kod kuće, spontano joj je došao dio nove pjesme.

"Odjednom mi je refren izašao iz srca i znala sam da je to refren. Nekako mi je u srce došlo i da će ova druga pjesma biti baš plesna, vesela", ispričala je. Od tog trenutka tekst se razvijao postupno, "mic po mic", sve dok nije nastala cijela pjesma. Već od samog početka Dominika je znala i da želi da pjesmu prati koreografija.

Nakon pitanja "tko smo", stiglo je novo: Kako ćemo živjeti?

Dok je "Kraljeva princeza" govorila o otkrivanju vlastitog identiteta i osjećaju da je čovjek ljubljeno Božje dijete, "Reci da Isusu" donosi sljedeći korak. Poruka je sadržana već u naslovu – nakon spoznaje tko smo, dolazi svakodnevna odluka kako ćemo živjeti i kome ćemo povjeriti svoj život.

Glazbu za pjesmu "Reci da Isusu" potpisuje Franjo Kraljević, dok su aranžman zajednički oblikovali Franjo Kraljević i Gabrijel Prusina. Tako se priča Splićanke koja je bila uvjerena da "nema talent" za pisanje pjesama nastavlja novim glazbenim poglavljem – ovaj put plesnijim i veselijim, ali s porukom koja ostaje čvrsto vezana uz njezinu vjeru i osobno iskustvo.