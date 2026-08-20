Majka otkrila novi detalj o smrti Hayden Panettiere: "Pozvan je istražitelj za narkotike"

Hayden Panettiere preminula je dobi od 36 godina, a u istragu njezine smrti uključen je i policijski istražitelj za narkotike, potvrdila je njezina majka Lesley Vogel. Zvijezda serija "Heroji" i "Nashville" pronađena je u nedjelju bez svijesti u svom domu u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Iako su je bolničari pokušali reanimirati, proglašena je mrtvom na mjestu događaja, prenosi Index.

Vogel je potvrdila da u istrazi sudjeluje više agencija te otkrila da su je službenici obavijestili kako su, uz lokalne detektive i mrtvozornika okruga Greenville, uključili i istražitelja za narkotike, piše Unilad. Izrazila je zabrinutost zbog okolnosti kćerine smrti te najavila da će razgovarati s glavnim istražiteljima kako bi dobila jasniju sliku o tome što se dogodilo.

"Pozvan je istražitelj za narkotike", potvrdila je Vogel. Dodala je da policija provjerava lijekove i druge tvari pronađene na mjestu događaja. "Pokušavamo doći do informacija."

Vogel je spomenula i prisutnost Briana Hickersona, Haydeninog bivšeg dečka s kojim je imala buran odnos. On je sa svojim bratom bio u domu kada je stigla hitna pomoć. Prema policijskim izvještajima, Hickerson je policajcima predao torbu s lijekovima za koje je rekao da ih je Panettiere uzimala, no nazivi tih lijekova u javno dostupnim dokumentima nisu objavljeni.

Istraga više agencija

Informacija koju je podijelila majka glumice pojavila se nakon vijesti da i američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) pomaže lokalnim vlastima. DEA provjerava podrijetlo kontroliranih tvari pronađenih tijekom istrage.

Policija u Greenvilleu ranije je objavila da preliminarni pregled nije pokazao znakove nasilne smrti ni fizičkih ozljeda. Ipak, službenici su naglasili da službeni uzrok i okolnosti smrti neće biti poznati dok ne završe detaljni toksikološki nalazi.

Panettiere je karijeru započela kao dječja glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogama u filmu "Sjećanje na Titane", seriji "Heroji" i franšizi "Vrisak". Posljednjih godina otvoreno je govorila o borbi s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem. Nakon vijesti o njezinoj smrti, brojni obožavatelji i bivši kolege oprostili su se od nje porukama podrške i sjećanja.