Majka je prodala kravu da bi Gudelj mogao gledati nogomet. Dječak iz Zmijavaca postao je legenda Hajduka

Kada je Ivan Gudelj bio dječak, Hajduk mu nije bio nekoliko desetaka minuta vožnje autocestom udaljen klub. Split je bio daleko, putovalo se satima, a dječak iz Zmijavaca do završetka osnovne škole u gradu je bio svega dva puta. Hajduk je zato više bio san nego realan plan.

Gudelj je rođen 21. travnja 1960. godine u Zmijavcima kod Imotskog. Nogomet je počeo igrati u Mračaju iz Runovića, ali njegov tadašnji život teško bi se mogao usporediti s odrastanjem današnjih dječaka u nogometnim akademijama.

Dan je počinjao prije škole i prije nogometa. U četiri ili pet sati ujutro trebalo je ustati i pomusti kravu.

Na treninge se išlo pješice. Po kiši, po mraku, ponekad i praznog želuca. Nogomet je ipak bio ono zbog čega je sve to imalo smisla.

A onda je njegova majka napravila nešto čega će se Gudelj sjećati desetljećima poslije. Prodala je kravu.

Krava je obitelji bila važna, ali majka je od dobivenog novca kupila televizor kako bi Ivan mogao gledati Sportski pregled. U kuću u Zmijavcima tako je stigao prozor u svijet velikog nogometa. I, naravno, Hajduka.

Hajduk je pronašao njega. Sve ostalo je povijest

Teško je danas ne vidjeti gotovo filmsku simboliku u toj priči. Dječak koji je prije zore muzao kravu kako bi poslije mogao otići na trening dobio je televizor na kojem je gledao nogometaše kakav je želio postati.

Nekoliko godina kasnije više ih nije gledao iz dnevnog boravka.

Hajduk ga je pronašao.

Kao pionir stigao je u splitski klub 1975. godine. Imao je 15 godina. Već godinu poslije priključen je prvoj momčadi, a 1977. debitirao je za Hajduk na Trofeju Marjana. Uspon je bio munjevit.

S 19 godina bio je kapetan i najbolji igrač omladinske reprezentacije Jugoslavije koja je postala prvak Europe. Istodobno je već zauzimao svoje mjesto u Hajdukovoj seniorskoj momčadi.

Do početka osamdesetih dječak iz Zmijavaca postao je jedan od najvećih igrača jugoslavenskog nogometa.

Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije i dva Kupa. Postao je kapetan Bijelih, reprezentativac, sudionik Svjetskog i Europskog prvenstva te Olimpijskih igara. Sa samo 22 godine bio je najmlađi kapetan jugoslavenske reprezentacije, a 1982. proglašen je najboljim nogometašem Jugoslavije.

Prekinuti san o velikoj europskoj karijeri

Zvali su ga veliki europski klubovi. Bordeaux mu je nudio bogat ugovor, željela ga je Barcelona, a Gudelj je čekao Real Madrid.

Njegova velika međunarodna karijera nikada se nije dogodila. Hepatitis B zaustavio ga je sa samo 26 godina, u trenutku kada je bio na vrhuncu.

Ali priča o Ivanu Gudelju zbog toga nije ostala samo priča o onome što je moglo biti. Ostala je i priča o tome koliko je daleko stigao iako, kažu mnogi, nije bio pošteno ni krenuo.

Od Zmijavaca do Poljuda. Od dječaka kojem je Split bio daleki grad do kapetana Hajduka. Od krave koju je prije svitanja trebalo pomusti do najvećih europskih stadiona koji su ga čekali i nikad nisu dočekali.