MAJKA IZ PAKLA Sumnjiče je za teško zlostavljanje djece, policija pronašla snimke

Majka iz Zagreba našla pod teškim optužbama da je dulje od godinu dana teško zlostavljala sina i kćer.

Županijski sud u Zagrebu produljio joj je ovih dana zabranu približavanja djeci i zabranu bilo kakvog kontakta s njima. Index je doznao iskaze ljudi koji su, prema vlastitim navodima, svjedočili pojedinim događajima, ali istražitelji su došli i do snimki na kojima se čuju vikanje, vrijeđanje i zvukovi koji upućuju na udarce.

Djeca su u međuvremenu izdvojena iz obitelji i smještena u nadležnu ustanovu, dok je majka osumnjičena za povredu djetetovih prava.

Svjedočanstva o zlostavljanju

Jedan od svjedoka opisao je da je kod dječaka primijetio probleme s kontrolom mokrenja i povlačenje u sebe, dok je djevojčica, prema njegovim riječima, bila "prestravljena od toga da ostane sama". Drugi svjedok detaljno je opisao situacije kojima je, kako tvrdi, osobno svjedočio.

"Udarala ga je knjigom po glavi punom snagom", rekao je opisujući jedan od događaja. Dodao je da je stao između njih kako bi je zaustavio te da je i kasnije više puta vidio kako udara dječaka.

Djevojčicu je, kako je rekao, majka šamarala govoreći joj da je "luda" te da će je poslati u psihijatrijsku bolnicu. Prema njegovu iskazu, bilo je i situacija kada se djevojčica pokušavala sakriti.

"Vrištala je i bježala iz stana", rekao je svjedok. Opisao je i razgovor s uplakanim dječakom koji mu je, prema njegovim riječima, priznao: "Ne mogu živjeti ni s majkom, ni sa sestrom, ubijaju me". Dodao je i da je primijetio kako se djeca "iznimno boje policije" te da su govorila kako će, ako policija dođe, "svi biti gotovi".

U drugom događaju dječak je, prema iskazu svjedoka, fizički nasrnuo na sestru. Djevojčica je potom otišla u kuhinju, uzela veliki nož i držala ga uz vrat. Prema iskazu svjedoka, majka je na dječakovu telefonu vidjela sadržaj zbog kojeg je imao problema u školi. Razbila je čašu vina, a potom ga je počela udarati. "Udarala ga po cijelom tijelu, nogama, šamarala ga i vikala, bacila na njega kutiju", opisao je svjedok.

Prema njegovim riječima, majka je potom vrijeđala i djevojčicu. Govorila joj je da je "ista kao tata, psihopat", dok je djeci govorila da joj "uništavaju život" i da zbog njih gubi posao.

Audiozapisi kao dokaz

Policija je pronašla i audiozapise koji teško kompromitiraju majku. Na jednoj snimci čuje se kako majka više minuta viče na dječaka, psuje ga i vrijeđa. Čuju se i zvukovi koji upućuju na više udaraca.

Još je teža druga snimka. Na njoj djevojčica tijekom videopoziva govori da želi da je puste i više puta ponavlja da će se ubiti. Pritom drži nož uz vrat. Snimka traje 17 minuta i 36 sekundi, a djevojčica cijelo to vrijeme plače.

Na snimci joj majka govori da je "luđakinja", da će je "poslati luđaku da vidi što su problemi" i da će završiti u bolnici.

Jedan od svjedoka opisao je i događaj nakon kojeg je djevojčica završila u bolnici. Prema njegovu iskazu, majka ju je prethodno istukla, a zatim otišla u Kopenhagen. Dijete je nakon toga dobilo zdravstveni napad i završilo u bolnici, piše Index.

Svjedok je rekao i da je majka tijekom videopoziva vikala na djecu te da je djevojčici prijetila da će je vratiti ocu ako "ne bude dobra".

Iskaz članova obitelji

Djeca su u ožujku izdvojena iz obitelji i smještena u nadležnu ustanovu. U razgovorima sa stručnim službama isprva su branila majku i negirala dio navoda. Kod dječaka su, međutim, stručnjaci nakon puštanja dijela snimke zabilježili znakove tjeskobe u glasu i mimici.

Istražitelji su ispitali baku djece, majku osumnjičene žene koja im je dala sporne snimke. Ona je rekla da joj kći uskraćuje kontakt s unucima te da je prema njima gruba i nasilna.

Otac djevojčice rekao je da mu je majka godinama branila kontakt s djetetom te da je preko osobe koja je brinula o djeci ponovno stupio u kontakt s kćeri. Prema iskazu djevojčice, otac ju je nagovarao na susret s njim i njegovom drugom djecom, a kasnije je osoba koja je brinula o njoj nagovarala djevojčicu da snimi video u kojem govori da želi šest mjeseci živjeti s ocem i šest s majkom.

Sud je zaključio da zbog svega navedenog postoji opasnost od ponavljanja nasilja, ali i od utjecaja na djecu koja tek trebaju biti ispitana. Zato je majci zabranjeno približavati im se na manje od 100 metara te s njima komunicirati telefonom, porukama, društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način.