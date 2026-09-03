Majka influencerice Meri Banovac ulazi u srpski show. Bila je stečajna upraviteljica na slučaju 'Kerumovog casrtva"

Šibenčanka Mirjana Zuzija, stečajna upraviteljica koja živi i radi u Zagrebu te majka poznate influencerice Meri Banovac, potvrdila je ulazak u desetu sezonu srpskog reality showa "Elita".

Mirjana Zuzija, koja ima 53 godine i već dvoje unuka, ipak ulazi u show spremna za novu ljubav, piše Kurir.rs.

– Ja sam Mirjana Zuzija, iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, dvoje djece i već dva unuka. Došla sam u Beograd jer ne želim više raditi svoj posao, i ne želim se vratiti u Hrvatsku bez Porschea i sata – kazala je za srpske medije.

Kako piše Dnevno.hr, Mirjana Zuzija godinama je poznata kao ovlaštena stečajna upraviteljica i revizorica. U poslovnom svijetu pojavljuje se u brojnim stečajnim postupcima, dok na društvenim mrežama pokazuje potpuno drukčiju stranu svoje osobnosti.

Na Instagramu objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, a pažnju privlače i njezini nastupi na plesnim podijima, večernji izlasci te objave u kojima bez pretjeranog ustručavanja odgovara na komentare pratitelja. Posebno se ističu situacije u kojima joj se udvaraju mlađi muškarci. Na takve komentare, čini se, odgovara s dozom šarma i ironije, ne ostavljajući dojam osobe koja se namjerava opravdavati zbog svojeg životnog stila.

Ime Mirjane Zuzije javnosti je posebno poznato zbog njezina angažmana u jednom od najpoznatijih stečajnih postupaka u Hrvatskoj, onome tvrtke "Kerum" d.o.o., nekadašnjeg trgovačkog carstva bivšega splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Zuzija se u sudskom registru povezuje s više od sto stečajnih postupaka, a u slučaju Keruma imenovana je stečajnom upraviteljicom u trenutku kad se nekadašnje veliko trgovačko carstvo našlo u ozbiljnim financijskim problemima.