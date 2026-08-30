Majka i brat Jeana-Michela Nicoliera bili na Thompsonovu koncertu u Vukovaru, objavljena emotivna snimka

Na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru posebnu pozornost privukao je dolazak obitelji Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca i vukovarskog branitelja ubijenog na Ovčari.

U publici su bili njegova majka Lyliane Fournier i brat, a snimka njihova dolaska objavljena je na društvenim mrežama. Video se ubrzo počeo širiti i izazvao brojne emotivne reakcije.

Tko je bio Jean-Michel Nicolier?

Jean-Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac koji je tijekom Domovinskog rata došao u Hrvatsku i priključio se hrvatskim snagama u obrani Vukovara.

Nakon pada grada u studenome 1991. godine iz vukovarske je bolnice odveden na Ovčaru, gdje je ubijen. Njegova životna priča i žrtva postale su jedan od simbola obrane Vukovara.

Deseci tisuća ljudi na koncertu

Thompsonov koncert održan je u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a prema procjenama okupio je oko 100 tisuća ljudi. Posjetitelji su tijekom cijelog dana pristizali iz brojnih dijelova Hrvatske, zbog čega su na prilazima gradu nastajale velike gužve.

Koncert je imao i humanitarnu svrhu. Dio prihoda namijenjen je izgradnji Salezijanskog centra u Vukovaru, a Thompson je tijekom nastupa posebno pozdravio hrvatske branitelje i salezijance.