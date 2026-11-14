Majka četvero djece mora u zatvor! Ukrala praline i alkohol

Zbog krađe proizvoda vrijednih svega 108 eura, ali i fizičkog sukoba sa zaštitarom, 45-godišnja Zagrepčanka osuđena je na godinu i šest mjeseci zatvora. Iako joj je dio kazne uvjetovan, osam mjeseci morat će provesti iza rešetaka. Riječ je o majci četvero maloljetne djece koja je i ranije osuđivana zbog krađa.

Kako donosi Jutarnji list, Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je ženu krivom za razbojničku krađu počinjenu u veljači 2023. godine u jednoj trgovini Kauflanda. Tada je otuđila šest komada Ferrero Rocher pralina, dvije Franckove jubilarne kave, tri čaja, dvije boce Badelova Pelinkovca i bocu viskija Jim Beam. Ukupna vrijednost ukradenih proizvoda iznosila je 108 eura.

Sukobila se sa zaštitarom

Međutim, problem nije završio samo na krađi. Kada ju je zaštitar pokušao zaustaviti i oduzeti joj torbicu, žena je počela mahati rukama, a zatim ga je odgurnula te mu pritom otrgnula naočale s ovratnika majice. Tijekom sudskog postupka priznala je kazneno djelo i izrazila žaljenje zbog svojeg ponašanja. Objasnila je da se u vrijeme događaja nalazila u izrazito teškoj financijskoj i osobnoj situaciji. "Kajem se zbog svega", poručila je pred sudom. Priznala je i da je toga dana konzumirala alkohol i kokain. Prema njezinim riječima, tijekom susreta sa zaštitarom izgubila je kontrolu nad svojim reakcijama.

Majka je četvero djece, ranije je već osuđivana

Na sudu je progovorila i o teškim obiteljskim okolnostima. Navela je da ima četvero maloljetne djece, da joj je za troje oduzeto roditeljsko pravo, dok najmlađe dijete živi s njezinom svekrvom. Ispričala je i da je već dulje vrijeme nezaposlena te da se tijekom života borila s ovisnošću. Prema njezinim riječima, svojedobno je samoinicijativno otišla na liječenje, gdje je provela četiri godine.

Sud je kao olakotne okolnosti uzeo njezino priznanje, kajanje, teške životne prilike, smanjenu ubrojivost i činjenicu da je nastala šteta relativno mala te da su svi ukradeni proizvodi vraćeni. Ipak, otegotna okolnost bila je njezina ranija kaznena prošlost. Naime, žena je već sedam puta pravomoćno osuđivana zbog krađa.

Osam mjeseci zatvora i obvezno liječenje

Na kraju joj je izrečena kazna od godinu dana i šest mjeseci zatvora, uz djelomično uvjetnu osudu. To znači da će osam mjeseci morati provesti u zatvoru, dok preostalih deset mjeseci neće morati odslužiti ako tijekom petogodišnjeg roka kušnje ne prekrši uvjete uvjetne osude.

Uz zatvorsku kaznu, sud joj je odredio i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine.