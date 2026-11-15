Junak Hrvatske: "Presretan sam, idemo dalje"

Hrvatska i Češka večeras su od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igrali utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija, a Hrvatska je slavila rezultatom 2:1 odnosno golovima Ivana Perišića iz 2. minute i Lovre Majera iz 87. mintue.
Utakmicu je prokomentirao strijelac pobjdonosnog pogotka Lovro Majer odgovaravši na novinarska pitanja.
Zabili ste pobjedonosni pogodak?
- Da, presretan sam jer smo ostali u grupi i jer idemo dalje.
Imate dobre brojke za veznjaka?
- Bitno mi je da pomažem momčadi, drago mi je da idu golovi.
Gdje se Vi vidite?
- Isto mi je gdje god da igram, igram s dobrim suigračima, nije mi presudno gdje ću igrati.
Dvaput ste dobili Češku, a izgubili od Engelske i Španjolske, je li to pad samopouzdanja?
- Ne bih to tako rekao, mislim da smo zaslužili barem po bod.