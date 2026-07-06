Majci umalo izmaklo 1.845 eura povrata poreza: Poznati Splićanin upozorio građane na važan rok

Poznati matematičar rodom iz Splita Toni Milun objavio je status u kojem je upozorio građane da dodatno provjere privremena porezna rješenja, osobito ako su dobili manji povrat poreza od očekivanog. Kako je naveo, jednoj majci, koju je nazvao Ana, Porezna uprava je greškom izdala rješenje prema kojem joj pripada manje od 100 eura povrata poreza, iako je, prema izračunu, trebala dobiti čak 1.845 eura.

Sve je počelo komentarom na objavu

Milun je objasnio da je Ana u veljači koristila besplatni kalkulator za povrat poreza Popodica, koji joj je preporučio kako rasporediti djecu na svoju i suprugovu poreznu karticu. Prema tom izračunu, trebala je dobiti 1.845 eura povrata poreza. Međutim, prema privremenom poreznom rješenju, iznos je bio znatno manji – manje od 100 eura.

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"Srećom, Ana je to napisala u komentaru na mojoj objavi pa sam joj rekao da mi se javi da sve provjerim", objavio je Milun.

Ručna provjera pokazala pravo stanje

Kako je istaknuo, osobno je ručno provjerio cijeli izračun i utvrdio da je Ana doista imala pravo na puni iznos povrata od 1.845 eura.

U početku je, kaže, postojala mogućnost da je pogreška nastala prilikom predaje ZPP-DOH obrasca. Ipak, na kraju se ispostavilo da je problem bio u izračunu Porezne uprave. "Referentica je bila vrlo ljubazna, rekla je da će se sve ispraviti", naveo je Milun.

"Sve još jednom provjerite i pošaljite prigovor do kraja srpnja"

Milun je pritom naglasio da svatko može pogriješiti, pa tako i Porezna uprava. Dodao je i kako neslužbeno čuje da je ove godine takvih pogrešaka više nego ranije.

Zbog toga je građanima koji su dobili manji povrat poreza od očekivanog uputio važan savjet. "Zato savjet za one koji su dobili manji povrat poreza od očekivanog: Sve još jednom provjerite i pošaljite prigovor do kraja srpnja", poručio je Milun.

Na kraju je dodao i važnu ljudsku poruku – da se službenicima treba obraćati s poštovanjem.

"Usput, budite ljubazni jer je s druge strane isto osoba koja će vam pomoći ako joj se obratite s poštovanjem", zaključio je Toni Milun.