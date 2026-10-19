Majci prijetio da će završiti u grobu pa je udario u trbuh i operiranu dojku, kažnjen s 339 eura

Općinski sud u Rijeci proglasio je krivim 28-godišnjeg Riječanina zbog fizičkog i psihičkog nasilja nad vlastitom majkom, kojoj je tijekom obiteljske svađe zaprijetio da će završiti u grobu, a zatim je nogom udario u trbuh i operiranu dojku. Žena je od siline udarca pala na supruga koji je ležao na krevetu te pritom zatiljkom udarila u zid. Incident je započeo nakon što je majka sinu prigovorila da se mora istuširati jer se osjećao po cigaretama.

Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 339,82 eura, od koje je oduzeto 39,82 eura zbog vremena provedenog u policijskom uhićenju, pa je dužan platiti 300 eura. Ako u propisanom roku uplati dvije trećine preostale kazne, odnosno 200 eura, smatrat će se da je kazna u cijelosti podmirena. Uz to mora platiti i 30 eura troškova prekršajnog postupka, piše Fiuman.

Svađa započela zbog mirisa cigareta

Incident se dogodio 11. travnja 2023. godine oko 23:30 sati u obiteljskom stanu u Rijeci. Muškarac je došao kući, gdje ga je dočekala majka i upozorila da se mora istuširati jer se osjećao po cigaretama. Prema njezinu iskazu, rekla mu je i da skine čarape, no on je odbio poslušati te se počeo bahato ponašati.

Nakon toga otišao je u sobu u kojoj su na krevetu ležali njegov otac i brat. Majka je krenula za njim, a on joj je tada uputio riječi: „Završit ćeš u grobu, je*em ti mater“.

Sukob nije ostao samo na verbalnim prijetnjama. Muškarac je majku nogom udario u predjelu trbuha i operirane dojke, zbog čega je izgubila ravnotežu i pala na supruga koji je ležao na krevetu. Pritom je zatiljkom udarila u zid sobe. Otac je odmah ustao i stao između supruge i sina kako bi spriječio nastavak sukoba, nakon čega se sin udaljio u dnevni boravak, a majka pozvala policiju.

Policijski službenici koji su intervenirali zatekli su ženu vidno uznemirenu. U dokumentaciji je posebno istaknuto da je bila ranjiva zbog nedavne operacije. Sud je utvrdio da je sin svojim ponašanjem kod majke izazvao strah, uznemirenost i povredu dostojanstva, čime je počinio fizičko i psihičko nasilje u obitelji.

Tvrdio da ju je slučajno odgurnuo

Muškarac je tijekom policijskog ispitivanja iznio drugačiju verziju događaja. Priznao je da je te večeri došao kući i da mu je majka prigovarala, nakon čega joj je u afektu svašta rekao. Tvrdio je da se ne sjeća svih izgovorenih riječi te da ju je slučajno odgurnuo, zbog čega je pala na krevet i udarila glavom u zid. Izrazio je žaljenje zbog događaja i rekao da se kaje.

Sud, međutim, njegovu verziju nije prihvatio. Iskaz majke ocijenio je uvjerljivim, dosljednim i vjerodostojnim, posebno zato što je odmah nakon događaja policiji detaljno opisala što se dogodilo, bez proturječja ili pretjerivanja. Njezine navode dodatno su potvrdila opažanja policijskih službenika koji su je zatekli vidno uznemirenu.

Muškarac se nije pojavio na glavnoj raspravi. Sud je utvrdio da je izbjegavao preuzimati sudske pozive, iako je znao da se protiv njega vodi prekršajni postupak. Pozivi su mu slani na prijavljenu adresu, a jedan je objavljen i na elektroničkoj oglasnoj ploči suda. Budući da su dokazi u spisu ocijenjeni dostatnima, rasprava je održana i presuda donesena bez njegove prisutnosti, piše Fiuman.

Sud uzeo u obzir da ranije nije bio kažnjavan

Općinski sud u Rijeci zaključio je da su u ponašanju muškarca ostvarena sva obilježja prekršaja nasilja u obitelji. Iako majka nije zadobila tjelesnu ozljedu u zakonskom smislu, sud je utvrdio da je prema njoj primijenjena fizička sila te da je pretrpjela psihičko nasilje koje je izazvalo uznemirenost i povredu dostojanstva.

Pri određivanju kazne sud je uzeo u obzir da muškarac ranije nije bio prekršajno kažnjavan, kao i da je od događaja prošlo više godina. U obrazloženju je navedeno da prije i poslije tog incidenta nije počinio nasilje u obitelji, zbog čega je sud smatrao da se svrha kažnjavanja može postići novčanom kaznom.

Izrečena mu je kazna od 339,82 eura, no budući da je nakon događaja bio uhićen i proveo gotovo devet sati u policijskom zadržavanju, taj mu je period uračunat u kaznu u vrijednosti od 39,82 eura. Preostalo mu je platiti 300 eura, odnosno 200 eura ako iskoristi zakonsku mogućnost plaćanja dvije trećine kazne u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude. Uz novčanu kaznu mora podmiriti i 30 eura sudskih troškova.