Maja Šuput snimljena s Tedeschijem mlađim: "Grlili su se, ljubili i držali za ruke"

Maja Šuput otputovala je u London u nedjelju ujutro u društvo mlađeg muškarca. Kako doznaju 24 sata, radi se o Emilu Tedeschijem mlađim. Čitatelj koji je poslao snimke i fotografije ispričao nam je kako su bili prisni.

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.

Maja je kasnije otkrila kako je otputovala u London te je od tamo objavila snimku. Prije toga objavila je i fotografiju sa zračne luke gdje je poručila da kreće njezin 'rođendanski tjedan'. Za par dana će proslaviti 47. rođendan.

Nakon prekida sa Šimom Elezom, Maja Šuput svoj ljubavni život zasad drži prilično daleko od javnosti. U posljednjih nekoliko mjeseci nije javno potvrdila novu ozbiljnu vezu.

Emil Tedeschi mlađi je ranije bio u braku sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Par se prošle godine rastao.