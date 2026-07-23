Maja Šuput progovorila o odnosu s Nenadom Tatarinovom nakon razvoda braka: "Vidimo se svako jutro"

Pjevačica Maja Šuput (46) prošle se godine razvela od supruga Nenada Tatarinova nakon šest godina braka. Bivši supružnici zajedno imaju sina Blooma, koji im je i danas na prvom mjestu. Sada je Maja otvoreno progovorila o odnosu s bivšim suprugom nakon razvoda, njihovoj zajedničkoj brizi za sina te otkrila kako danas funkcioniraju kao roditelji.

''Čujemo se svaki dan, i to po pet puta, a i svakodnevno se vidimo. Nenad svako jutro dođe po Blooma i vodi ga u vrtić. I dalje se svako jutro vidimo. Od prvog dana razvoda Nenad je živio s nama još cijelu moju ljetnu turneju, a tek se nakon nekoliko mjeseci službeno odselio. To samo govori da smo normalni ljudi'', rekla je Maja za Gloriju, prenosi Net.hr.

Progovorila je i o odnosu s petogodišnjim sinom Bloomom.

''Kao dva frenda smo, ali naravno da se zna hijerarhija i da mu ne dozvoljavam razne budalaštine. Inače, jako volimo ići u šoping. Voli mi birati stylinge. Zna mi reći: "Ovo ti je super haljina, cipele, naušnice." Jako je modno osviješten. A sebi odjeću bira odavno. Navečer si pripremi košulju, mokasinke i naočale. Pravi je esteta, voli parfeme i starije curice. Bit će divan sa ženama'', dodala je Maja.