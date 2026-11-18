Dok se Hrvatska prisjeća žrtava Vukovara i Škabrnje, brojne poznate osobe na društvenim mrežama dijele poruke sjećanja i zahvalnosti. Među njima je i pjevačica Maja Šuput, koja je ovoga puta pokazala kako je njezin petogodišnji sin Bloom na svoj način odao počast gradu heroju.

Maja je na Instagramu objavila fotografiju dječjeg crteža posvećenog Vukovaru, a posebno mjesto na njemu zauzima jedan od najpoznatijih simbola grada.

Bloom nacrtao simbol Vukovara

Glavni motiv Bloomova rada je Vukovarski vodotoranj, građevina koja je tijekom Domovinskog rata pretrpjela velika oštećenja i postala simbol otpora i stradanja grada.

Dječak ga je prikazao onako kako ga vidi svojim očima, koristeći vedre boje i jednostavne oblike.

Uz vodotoranj nacrtao je sunce, oblake i druge šarene detalje, a posebnu pozornost privlači i ljudski lik koji stoji pokraj njega.

Crtež je uokviren, čime je ova dječja posveta dobila posebno mjesto među obiteljskim uspomenama.

Maja sve opisala u nekoliko riječi

Pjevačica uz fotografiju nije pisala dugu poruku. Umjesto toga, objavila je kratku rečenicu kojom je objasnila što je njezin sin želio prikazati.

"Vukovar u očima Blooma", napisala je Maja Šuput.

Iako je riječ o jednostavnom dječjem radu, njegova je poruka posebno značajna na dan kada se diljem Hrvatske odaje počast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Sjećanje na Vukovar prenosi se i na najmlađe

Bloomova posveta podsjetnik je na to da se uspomena na Vukovar ne čuva samo kroz službene komemoracije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća.

Ona živi i kroz razgovore u obiteljima, školske aktivnosti te dječje radove kojima najmlađi upoznaju važna mjesta i događaje iz hrvatske povijesti.

Vukovarski vodotoranj, koji je Bloom odabrao za svoj crtež, danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola sjećanja na ratna stradanja, ali i obnove grada.