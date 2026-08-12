Maja Šuput otkrila tko je zapravo misteriozni muškarac s fotografije iz Baške Vode

Nakon što se ponedjeljak u medijima pojavila informacija da je pjevačica Maja Šuput (46) viđena u društvu misterioznog muškarca, javnost je odmah počela nagađati kako je riječ o njezinu potencijalnom novom partneru. Međutim, čini se da su nagađanja bila potpuno promašena.

Net.hr kontaktirao je Maju Šuput kako bi provjerili navode o navodnoj novoj ljubavi, a pjevačica je takve tvrdnje odlučno demantirala. Otkrila je kako muškarac s kojim je viđena nije njezin novi dečko, već frizer.

''Ne radi se o nikakvom novom muškarcu, pisalo je poviše fotografije da je dečko frizer. Radio mi je frizuru, naravno da je bio u backstageu da me pričeka i 'razmontira' kosu nakon nastupa. To je dečko koji je zaslužan za moje frizure kada sam u tom dijelu Hrvatske i čisto iz zahvalnosti prenijela sam njegovu objavu“, rekla nam je Maja.

Pojasnila je i da joj je cijela situacija pomalo apsurdna, pogotovo jer je, kako kaže, iz same objave bilo jasno da je riječ o frizeru, a ne o novom partneru.

''Možda, kada bismo krenuli tom logikom da je doista riječ o novom frajeru, ne bih prenijela objavu. Nemam vremena baviti se demantijima, ali problem je što mnogi ljudi čitaju samo naslove. Dakle, riječ je o frizeru koji je vjerno pratio da mi rep ne padne tijekom nastupa, s obzirom na to da skačem 300 na sat. Svi su frizeri u panici kada nastupam pa je lakše da budu uz mene nego da na Instagramu gledaju je li mi se frizura raspala'', rekla je Maja za kraj.