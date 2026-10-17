Maja Šuput otkrila što se događa kad s Emilom Tedeschijem sjedne u avion: "Svaki naš let posebna je priča"

Maja Šuput ponovno je privukla pozornost svojih pratitelja objavom s putovanja na koje je krenula s novim partnerom, Emilom Tedeschijem mlađim. Pjevačica je iz zrakoplova podijelila simpatičan trenutak i otkrila da njezin odabranik ima veliki strah od letenja.

Nakon nedavne rođendanske proslave u Beogradu, Maja Šuput i Emil Tedeschi mlađi ponovno su se zaputili na putovanje. Iako pjevačica često putuje zbog poslovnih obveza i privatnih razloga, čini se da njezin partner nije jednako oduševljen boravkom u zrakoplovu.

„Već je tri puta zvao stjuardesu, a još nismo ni poletjeli”

Šuput je na društvenim mrežama objavila snimku nastalu u zrakoplovu, neposredno prije polijetanja iz Zagreba. U kadru se našao Tedeschi, a pjevačica je uz objavu duhovito opisala njegovu reakciju na nadolazeći let.

„On se toliko boji letenja da je svaki naš let posebna priča. Već je tri puta zvao stjuardesu, a još nismo ni poletjeli”, napisala je Maja.

Objavom je tako pratiteljima otkrila jednu od svakodnevnih situacija iz njihove veze, koja posljednjih tjedana izaziva veliko zanimanje javnosti.

Vezu su potvrdili nakon zajedničkog pojavljivanja u javnosti

O odnosu Maje Šuput i Emila Tedeschija mlađeg počelo se govoriti krajem rujna, nakon što su zajedno viđeni u zračnoj luci.

Njihovo pojavljivanje potaknulo je nagađanja o mogućoj romansi, a nedugo zatim odlučili su stati na kraj glasinama. Zajedničkim fotografijama objavljenima na društvenim mrežama javno su potvrdili da su u vezi.

Otad pjevačica povremeno dijeli trenutke koje provode zajedno, a najnovija objava iz zrakoplova pokazala je i njihovu opuštenu, duhovitu stranu.

Oboje iza sebe imaju brakove

Emil Tedeschi mlađi sin je Emila Tedeschija, predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic Grupe.

U prošlosti je bio u vezi s Lanom Jurčević, kćeri nogometnog trenera Nikole Jurčevića, a 2019. godine na Malom Lošinju vjenčao se s poduzetnicom Nikom Perenčević.

Par je tri godine poslije dobio sina, no brak nije potrajao. Tedeschi je u kolovozu 2025. godine potvrdio razvod te istaknuo da su on i bivša supruga ostali u dobrim odnosima. Perenčević se u ožujku 2026. udala za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića.

I Maja Šuput iza sebe ima brak. S poduzetnikom Nenadom Tatarinovom provela je šest godina, a zajedno imaju sina Blooma. Njihov razvod dogodio se 2025. godine.

Nakon rastanka pjevačicu se povezivalo sa Šimom Elezom, koji se pojavio i u njezinu glazbenom spotu za pjesmu „Nisam ja za male stvari”.

Nova putovanja i zajednički trenuci

Iako Maja i Emil ne otkrivaju svaki detalj svojeg privatnog života, njihove zajedničke objave pokazuju da posljednjih tjedana često putuju.

A sudeći prema Majinoj posljednjoj snimci, čak i običan let za ovaj par može postati zanimljiva priča – osobito kada jedan od putnika nije baš ljubitelj aviona.