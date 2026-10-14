Maja Šuput otkrila što je šest dana radila u Londonu s Emilom Tedeschijem juniorom

Pjevačica Maja Šuput gostovala je u podcastu Big Deal, koji vodi Vilibald Vuco, a tom je prilikom govorila o nedavnom putovanju u London, poslovnim angažmanima, razdoblju pandemije koronavirusa i planovima koje je nekoć imala za svoju pjevačku karijeru.

Osvrnula se i na putovanje u London, na koje je otišla u društvu Emila Tedeschija mlađeg. Iako je putovanje uključivalo i odmor i zabavu, Maja je otkrila da je dio vremena iskoristila i za posao.

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'Bila sam na putu šest dana, tri sam radila, tri odmarala. Bio mi je rođendan i tri sam dana išla ovako, a tri dana sam išla zaraditi to što sam potrošila', nasmijala se pjevačica.

Maja je tijekom dugogodišnje karijere nastupala na brojnim događanjima, od koncerata i privatnih proslava do vjenčanja i različitih evenata. Ipak, postoje i prigode na kojima još nije zapjevala, javlja Story.

'Cijeli sam život radila svadbe, koncerte, evente.... Sve osim sprovoda i obreda obrezivanja', priznala je.

Pjevačica je otkrila i da je nekoć vjerovala kako će glazbom zarađivati samo do određene životne dobi, nakon čega će se posvetiti nečemu drugome. Međutim, život joj je pripremio drukčiji scenarij.

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'Uvijek sam govorila da ću pjevati do 40. godine pa ću onda raditi nešto drugo. A onda mi se u 40. godini dogodi Covid i prvi put u životu ne idem na posao', prisjetila se Maja razdoblja pandemije.

Iako je zbog epidemioloških mjera ostala bez uobičajenih poslovnih obveza i nastupa, nije joj dugo trebalo da pronađe novu preokupaciju.

'Nisam znala što ću pametnije i onda napravim dijete. Tako da ni za vrijeme Covida nisam mirovala, i tad sam radila s obzirom da sam napravila dijete', našalila sej, avlja Story.

Ipak, razdoblje bez nastupa pokazalo joj je koliko joj zapravo nedostaju pozornica, mikrofon i publika. Pauza koju nije planirala na kraju joj je pomogla da još jednom osvijesti koliko voli svoj posao.

'U tom periodu Covida toliko mi je falilo pjevanje da mi više nikad nije palo na pamet ne pjevati, jedva sam dočekala mikrofon. Ta pauza mi je bila korisna da se podsjetim koliko volim svoj posao', iskreno je rekla.

Otkrila što se krije iza uspjeha pjesme 'Svatovska'

U razgovoru se dotaknula i svoje pjesme 'Svatovska', koja je postala nezaobilazan dio brojnih svadbenih slavlja. Maja je objasnila da joj se ulaganje u taj hit isplatilo već na samom početku.

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'Pjesmu 'Svatovska', isplatila sam već na prvoj svadbi. 'Vadi kume keš, keš'...i tako je krenulo', prisjetila se pjevačica.

Iako je pjesma postala prepoznatljiv dio njezina repertoara, Maja nije željela otkriti najveći iznos koji je zahvaljujući njoj zaradila. Objasnila je da je jednom već javno govorila o toj temi, nakon čega su uslijedile rasprave o porezu.

'Jednom sam rekla pa je Porezna uvela da se mora platit porez na taj novac. Ziher bi im dala... Umirem cijelu noć na svadbi pa da ja njima onda platim. Kako da ne...Baš ću se ujutro probudit i nazvat Poreznu i reći 'Ej ekipa, ja sam cijelu noć mrtva umorna skakala kumu po glavi, i drugim gostima. Ja i moj bend zaradili smo, karikiram, 300 eura, ja bi vam sad to, molim vas, platila'', rekla je