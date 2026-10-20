Maja Šuput otkrila kako ju je osvojio 17 godina mlađi Emil Tedeschi: "Dva mjeseca me pokušavao osvojiti, poslao je 68.000 poruka!"

Hrvatska pjevačica Maja Šuput više ne skriva koliko je sretna u novoj ljubavnoj vezi. U razgovoru za IN magazin Nove TV prvi je put detaljnije progovorila o odnosu s 17 godina mlađim Emilom Tedeschijem mlađim, otkrivši da ju je osvojio iznimnom upornošću, ali i da nije odmah pristala na prvi spoj. Par je zajedno već nekoliko mjeseci, a nedavno su uživali u romantičnom vikendu u Parizu. Iako su svoju vezu u početku nastojali držati podalje od očiju javnosti, danas više ne skrivaju međusobnu naklonost.

Dva mjeseca udvaranja i tisuće poruka

Kako je otkrila u razgovoru s novinarom Davorom Garićem, Emil nije odustajao od namjere da osvoji njezino srce, premda mu to nije uspjelo preko noći. Pjevačica je priznala da dosad nije upoznala muškarca koji bi se toliko trudio oko nje. Njegovo intenzivno udvaranje, prema njezinim riječima, trajalo je približno dva mjeseca.

U šali je spomenula čak 68.000 poruka i pokušaja, želeći dočarati koliko je njezin novi partner bio odlučan.

Na kraju je pristala na spoj jer, kako je kroz smijeh objasnila, više nije mogla pronaći razlog da ga odbije.

Posebno je zanimljivo što je Šuput prije početka ove veze planirala neko vrijeme uživati u samačkom životu. Međutim, Emilovi planovi očito su bili drukčiji. Šuput je otkrila da je u novom partneru pronašla osobine koje je dugo priželjkivala. Ipak, zasad ne želi previše govoriti o budućnosti veze jer smatra da je za velike najave još prerano. Tridesetogodišnji Emil Tedeschi mlađi dolazi iz poznate hrvatske poduzetničke obitelji, ali za razliku od svoje partnerice, dosad se rijetko pojavljivao u medijima.

Maja je priznala da ni sama u početku nije mnogo znala o njemu. Upravo joj je njegova povučenost iz javnog života bila zanimljiva, a otkrila je i da ga još uvijek upoznaje.

Vezu su skrivali sve dok ih nisu snimili na aerodromu

Iako je javnost za njihovu ljubav doznala tek nakon što su se pojavile zajedničke snimke, pjevačica je otkrila da su i ranije zajedno putovali. Budući da Emil nije medijski eksponiran, prolaznici nisu odmah prepoznavali prirodu njihova odnosa. Sve se promijenilo nakon što ih je netko snimio na aerodromu. Šuput je tada odlučila da više nema potrebe skrivati ljubavnu vezu.

Priznala da je zaljubljena, a otkrila je i najveću želju

Govoreći o svojoj sreći, pjevačica nije skrivala da je zaljubljena. Ipak, nakon nedavno proslavljenog 46. rođendana, njezine su želje poprilično jednostavne. Najvažnije joj je, istaknula je, zdravlje nje i njezina sina Blooma, ali i osobna sreća. U razgovoru se dotaknula i rođendanskih proslava u Londonu i Beogradu, a posebno raspoloženje dodatno je upotpunio njezin sin Bloom, koji je također privukao pozornost televizijske ekipe.

Sudeći prema njezinim riječima, Šuput trenutačno uživa u jednom od sretnijih ljubavnih razdoblja, a nada se da u skorije vrijeme neće morati ponovno razgovarati o prekidima i samačkom životu.

Cijeli razgovor s Majom Šuput objavio je IN magazin Nove TV.