Maja Šuput otkrila čime ju je osvojio novi dečko

Sretno zaljubljena Maja Šuput vikend je provela u Parizu u društvu svojeg dečka. Emil Tedeschi mlađi i naša slavna pjevačica u vezi su nekoliko mjeseci, a ekskluzivno za IN magazin Maja je otkrila detalje nove ljubavi.

Na pitanje čime ju je Emil oborio s nogu, Maja je bez razmišljanja odgovorila:

"Pa upornošću svakako. Nisam vidjela nikad, nikad, a vidiš da imam dovoljno godina, ali nisam srela nikog upornijeg. Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno."

Otkrila je i koliko je dugo trajalo osvajanje njezina srca, piše Dnevnik.hr.

"Jako dugo. Nikad tako dugo. Pa jedno dva mjeseca sigurno, baš intenzivno je radio na tome da uopće dođe do mene. Tako da jedno 68.000 poruka i pokušaja. Stvarno se trudio čovjek. Moram priznati da sam ja uporna, ali on je sad već kategorija iznad mene. Stvarno je dao sve od sebe", ispričala je Maja.

A kada se dogodila prijelomna točka i kada je konačno pristala otići na spoj?

"Kad više nisam imala razloga da mu kažem zašto da ne idemo. Jednostavno više nisam mogla izmisliti razlog. Zadnji put kad smo ti i ja pričali rekla sam da sam single i da mi je super i da se taman ufuravam u taj status. I toliko sam se veselila da ću biti sama i da ću nakon sto godina biti jednom u životu sama i vidjeti kako je to. I ništa od toga, ne, ništa od toga, tako da, evo, opet ne znam kako je to", priznala je kroz smijeh.

U prošlom intervjuu Maja je otkrila da od ljubavi želi kombinaciju fizike i kemije, a čini se da je sada pronašla upravo ono što je tražila.

"Kako se ti sjećaš što sam rekla? Da, pa ja sam zapravo tebi, valjda, htjela reći da želim sve, kombinaciju svega što mi treba. Da, sad imam recimo kombinaciju svega što mi treba i dobro je sad. Nećemo, prerano je da sad tu nešto, znaš kako je to, da ne urekneš."

Emil Tedeschi mlađi ima 30 godina i dolazi iz jedne od poslovno najmoćnijih hrvatskih obitelji, no javnost ne zna mnogo detalja o njegovu životu.

"Pa mislim da je to zapravo i čar. Ja isto nisam znala ništa o njemu, tako da je meni to bilo isto fora. On se zaista ne pojavljuje nigdje u smislu slikanja i to, njega to ne zanima. Nema ni sliku na profilnoj, a opet nema problem s tim da bude javna ličnost. I ja ga isto, kako bismo rekli, još upoznajem, ali... Ne znam što te točno zanima", rekla je Maja.

Na komentar novinara da ga zanima baš sve te da je očito da ona i Emil vole iste stvari, pjevačica je duhovito odgovorila:

"Pa nije teško voljeti to što ja volim. Budimo realni. Ja volim da je lijepo, a i on voli da je lijepo i tako. Dobro je, dobro, dobro."

Njihova je veza dospjela u javnost nakon što su se pojavile fotografije s jednog privatnog putovanja. Maja je otkrila koliko joj smeta što je ljudi snimaju i u privatnim trenucima.

"Već smo mi prije toga puno putovali, ali znala sam da će to kad-tad izaći. Međutim, kako on javnosti nije poznato lice, osoba... Nitko nije skužio jer je mogao misliti da mi je to bubnjar, bratić i tako. Viđali su nas ljudi vani i to, ali nitko nikad nije pomislio da je nešto jer sam i ja malo držala... Ajde, nećemo se sad baš ljubakati. Da je on poznata osoba, ljudi bi to već shvatili prije, a kako nikome nije poznat... Eto, netko je bezveze to snimio na aerodromu, pa mi se tad više nije dalo to skrivati", objasnila je za Dnevnik.hr.