Maja Šuput iskreno o krivim odlukama iz prošlosti: 'Griješila sam poslovno i privatno':

Pjevačica Maja Šuput otvorila se o svojoj prošlosti i priznala je da nije uvijek donosila najbolje odluke, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Međutim, sve je to odlučila ostaviti iza sebe i nastaviti živjeti iz dana u dan.

'Pa daj da se vraćam sad u prošlost. Na kraju dana, ajmo živjet danas i za sutra. Što je bilo, bilo je, jesam pogriješila? Jesam. I što ćemo sada? Ništa. Da se ubijem? Ili da sad krenem dalje? Što sada da hranim mozak s tim… ono, bad vibes? Ajde, gotovo je. Prošlo je', ispričala je u podcastu 'Big Deal' s Vilibaldom Vucom.

Otkrila je i kako se nosi sa životnim izazovima.

'Potjeram pod tepih, aj bok. Znaš koliki je tepih! Pa ne ljudi, kaj sad, da sjedim doma i da se ubijem. Pa što sad? Gotovo je, pogriješila sam. Aj bok. Pa nisam samo griješila poslovno, griješila sam i privatno. Pa što sad? Pa tako je. I bok, aj', zaključila je pjevačica.

U podcastu je pričala i o odgoju sina Blooma, kojeg je dobila s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim. Istaknula je kako joj je najvažnije Blooma naučiti poštenju, odgovornosti, točnosti, lijepim manirama i radnim navikama.

Ne krije ni da joj je majčinstvo promijenilo prioritete, pa je zbog sina odbila vođenje jedne emisije kako bi više vremena provodila s njim, piše Story.